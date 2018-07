E Harry e Meghan hanno una nuova casa. Per i weekend fuori porta, ma che casa! Regalo di nozze della regina Elisabetta. È tradizione, ormai. All'altro nipote, William, per il matrimonio con Kate Middleton la sovrana aveva donato Anmer Hall, a Sandringham, a Harry e la sua Meghan, invece, l'Adelaide Cottage. Ai tempi del royal wedding, quando era uscita la notizia del 'dono di nonna' ai neo sposini, era saltata fuori un'altra opzione. Si vociferava che la regina avesse regalato alla coppia il York Cottage che però, a quanto pare, è stato poi 'bocciato' dagli oggi duchi del Sussex. Dunque la scelta è virata sull'Adelaide Cottage, che come riporta Vanity Fair è vicino al castello di Windsor, dove Harry e Meghan si sono sposati, e all’interno ha un camino in marmo greco, soffitti della stanza da letto principale decorati con con delfini e nodi da marinaio che arrivano direttamente dallo yacht reale Royal George. Costruito nel 1831 e definito dallo stile “orné”, come andava di moda durante il Romanticismo, deve il suo nome alla regina Adelaide, moglie di Guglielo IV. (Continua dopo la foto)



La facciata, in realtà, è molto semplice (è bianca e rosa) e anche fresca di ristrutturazione: i lavori risalgono al 2016. Qui Harry e Meghan trascorreranno i fine settimana quando vogliono staccare e godersi la campagna. La rivista Amica fornisce qualche dettaglio sulla nuova residenza della coppia che due mesi fa ha incantato tutti con un matrimonio da favola e riporta anche il rumor secondo cui Meghan si sarebbe innamorata di questo gioiello architettonico. Il nome, come detto, viene da quello della regina Adelaide, moglie di Guglielmo IV. Fu lui, che a quanto pare non l’amava, a far costruire il cottage per lei.

Harry e Meghan dormiranno nella camera padronale che fu della regina Adelaide quando si rifugiava nel cottage che le aveva regalato il marito. Un cottage che, si legge ancora su Amica, è legato anche a un'altra storia, molto più vicina alla regina Elisabetta. Quella casa, infatti, è stata anche la residenza di Peter Townsend che per sette anni è stato il grande e sfortunato amore di Margaret, la sorella minore e amatissima della sovrana.

Insomma, un regalo(ne) che è anche ricco di storia quello che la regina ha voluto fare alla coppia più in vista del Regno Unito. Ma dove vivono la loro vita quotidiana Harry e Meghan? Nel Nottingham Cottage, nel parco di Kensington Palace, ma dovrebbero trasferirsi nel cosidetto Apartament 1, attaccato a quello di William e Kate, e abbastanza grande per mettere su famiglia. A proposito: le voci della dolce attesa della duchessa già volano...

