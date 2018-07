Non gliel'hanno detto. Proprio così, sembra che William e Kate Middleton abbiano un segreto con il loro primogenito, Baby George. Segreto di Pulcinella, poi, perché ammesso che sia vero che il principino, 5 anni appena compiuti, sia davvero all'oscuro di tutto, quanto tempo passerà prima che venga a sapere di essere l'erede al trono? Questo è il succo: pare che i la coppia amatissima che ha da poco battezzato il terzo figlio non abbia ancora rivelato a George che un giorno potrebbe essere re d'Inghilterra. George, infatti, dalla nascita è terzo in linea di successione al trono. Dopo soltanto suo nonno, il principe Carlo, e suo padre, il duca di Cambridge e prima di zio Harry. Ma stando a quanto rivelato dal biografo reale ancora non saprebbe nulla circa il suo futuro. Lo sostiene il biografo reale, secondo cui William e Kate starebbero rimandando il momento della verità per far sì che, per quanto possibile, il loro primo figlio viva normalmente la sua infanzia. (Continua dopo la foto)



Una decisione, questa di aspettare ancora qualche tempo prima che George prenda coscienza del fatto che un giorno potrebbe regnare sul Paese, che troverebbe giustificazione nei trascorsi di papà William. Il primogenito di Carlo e nipote della regina Elisabetta II, infatti, non avrebbe avuto un'infanzia tranquilla con la pressione e il peso della responsabilità di quel ruolo. Per questi motivi, allora, mamma e papà starebbero prendendo tempo.

Ma per quanto tempo potranno reggere? Per quanto tempo ancora riusciranno a proteggerlo? George, che ha compiuto 5 anni lo scorso 22 luglio, va a scuola. Frequenta un esclusivo istituto, la St. Thomas’s Battersea a West London e probabilmente alcuni suoi compagni di classe se non tutti conoscono già il suo titolo reale. Non è escluso che più prima che poi il fratello maggiore di Charlotte e Louis venga a sapere che la sua vita è e sarà nettamente diversa da quella dei suoi amichetti.

Per ora, in ogni caso, sembra che il segreto di William e Kate Middleton. Certo, pur non sapendo di essere il terzo erede al trono, George si sarà già reso conto che la sua non è una famiglia normale. Basta l'invadenza dei fotografi a ogni suo spostamento. Invadenza che, a giudicare dal suo ormai celeberrimo broncio, il principino gradisce poco a differenza della sorellina, molto più spavalda e compiacente con la stampa.

