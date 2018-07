“Esagerati, così è troppo!”. Baby George, festa di compleanno tra le polemiche

Baby George, il primogenito di William e Kate d'Inghilterra ha compiuto 5 anni. È nato il 22 luglio il principino, ma già nei giorni precedenti non si parlava che dell'omaggio della Zecca reale inglese. La Royal Mint ha infatti rilasciato una nuova moneta da 5 sterline per festeggiare il maggiore dei royal babies. Un pezzo commemorativo che presenta ancora una volta su un lato la leggenda di San Giorgio e il Drago con l'anno in corso impresso in basso. La Royal Mint aveva già coniato una moneta in onore del principino in occasione dei suoi primi due compleanni e del battesimo con alcune monete d’argento da cinque sterline in tiratura limitata. Come spiegato al tempo, la scelta di rappresentare la battaglia tra San Giorgio e il Drago non era causale ma un modo per celebrare anche tutti i 6 omonimi re antenati del piccolo George. Come di consueto, poi, Kensington Palace ha condiviso un nuovo scatto di Baby George. Sappiamo che il piccolo non ama molto flash e fotografi, a cui infatti regala spesso il suo ormai famoso broncio, ma per l'ultimo ritratto ha sfoderato un sorrisone. (Continua dopo la foto)



È un amore il primogenito di Kate e William in quest'ultimo scatto e i più attenti hanno notato una costante e una stranezza. La prima certezza: mamma Kate continua a vestire i suoi pargoli low-cost. Il principino indossa infatti una camicia bianca molto semplice del costo di circa 42 sterline e un paio di pantaloncini blu che si aggirano sulle 44 sterline.È noto: la duchessa non ha mai speso cifre esorbitanti per gli abiti dei suoi bambini, dimostrando che si può essere impeccabili anche con poche sterline. Ma le è sfuggito un dettaglio.

Come hanno notato i più attenti, nella foto si vede bene che alla camicia di George manca un bottone. L'ultimo, per l'esattezza. Oh, oh. Distrazione del bottone saltato a parte, non si può certo dire che la festa organizzata per celebrare i 5 anni del principino sia stata low cost come l'outfit per il ritratto ufficiale. Tutt'altro. E infatti si è scatenata subito un'ondata di polemiche sulla famiglia reale, accusata di aver organizzato un party troppo sfarzoso in un momento in cui la stragrande maggioranza della popolazione britannica si trova in una situazione economica difficile.

Nel dettaglio, William e Kate hanno scelto di festeggiare Baby George in un piccolo paradiso terrestre, nell'isola di Mustique ai Caraibi. Lì dove la famiglia al gran completo trascorrerà le vacanze estive, ma avrebbe anche festeggiato il quinto compleanno del principino con una festa extralusso, tra giri in yacht, pranzi gourmet e regali. Senza badare a spese. Uscito il rumor, sui social le polemiche sono partite alla velocità della luce. In questo clima, si chiedono molti utenti, non potevano optare per una festa e una meta più discrete?

