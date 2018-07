Troppo dolci! Kate Middleton, la nuova foto con Louis è strepitosa. Mai visti così

Il principino Louis è stato battezzato con una cerimonia intima alla cappella reale di St James's Palace ma solo dopo una settimana sono uscite le foto ufficiali della famiglia reale. Quattro nuovi scatti realizzati da Matt Holyoak, uno dei fotografi preferiti dalla regina, che ha immortalato l'ultimo arrivato e il resto della family (grandi assenti la sovrana e il principe consorte). Scatti che hanno fatto subito il giro della rete e dei giornali. Anche perché, a differenza delle foto scattate durante la cerimonia, in queste, a Clarence House House, Louis ha gli occhi aperti. Eh sì, è proprio un amore come si sospettava. Lì, nella residenza ufficiale di Carlo e Camilla, i reali hanno festeggiato con tè torta. Proprio quella vecchia di sette anni, quella nuziale del Duca e della Duchessa di Cambridge che, si legge sul sito reale, è stata “progettata da Fiona Cairns, era composta da 17 singole torta alla frutta e aveva otto livelli. La torta era decorata con glassa bianca e panna con la tecnica di Joseph Lambeth. La decoravano oltre 900 fiori e foglie ghiacciate di 17 diverse varietà…”. (Continua dopo la foto)



Nelle foto mamma Kate tiene in braccio il piccolo di casa, che ha tre mesi, e posa con il marito, i figli, i cognati Harry e Meghan Markle, Carlo e Camilla e i suoi familiari. Foto bellissime. Poi ne è uscita un'altra, che vede protagonisti solo la Middleton e il suo terzogenito, che è davvero strepitosa, oltre che meno 'impostata' dei ritratti ufficiali di cui parlavamo poco sopra. Sono di una dolcezza unica e mamma e figlio che sorridono nello stesso momento. Lo scatto, per la cronaca, è stato postato dall'account di Kensington Palace e ha mandato in tilt i fan: più di un milione e mezzo i like, oltre 12mila i commenti estasiati.

Kate, ritratta di profilo, è di una bellezza e un'eleganza unica. Il piccolo, che le sta in braccio, è stato immortalato nella posa perfetta: mentre sembra ridere di gusto. Per il battesimo, e le successive foto, Louis indossava la consueta “veste bianca” realizzata per la primogenita della Regina Vittoria nel 1841 e che, da allora, è il vestito ufficiale di tutti i royal baby nel momento in cui vengono battezzati.





Anche Kate era in bianco. La duchessa ha sfoggiato un abito con scollo a V e spalline alte di Alexander McQueen, uno dei suoi stilisti preferiti, abbinandolo a un delizioso fascinator in tinta firmato Jane Taylor. Splendida. E radiosa. In questo momento Kate sta usufruendo delle 26 settimane di congedo di maternità dagli impegni pubblici che le spettano per legge. Salvo qualche eccezione, non la vediamo e vedremo molto spesso. Ha scelto di dedicarsi al piccolo in questi suoi primi mesi di vita.

