Charlotte 1 – Baby George 0. Colpo di scena: ecco l’ultima sui principini

La Royal family britannica piace ed è seguitissima. E inoltre da quando è arrivata Meghan Markle, che il 19 maggio scorso ha sposato il principe Harry, non c'è giorno che non si parli di lei. Look (ed eventuali strappi al protocollo), segreti beauty, voci di corridoio sul rapporto con la regina o con la cognata Kate Middelton. Già, Kate. È in congedo maternità ma per certi eventi ufficiali fa un'eccezione, la duchessina. Ha deciso di approfittare dei 26 mesi previsti dalla legge per dedicarsi il più possibile al suo terzogenito, il principino Louis, che è nato il 23 aprile scorso ed è stato battezzato di recente. E poi certo, come non nominare i fratelli? Anche Baby George e Baby Charlotte, rispettivamente 5 e 3 anni, dominano di continuo le cronache. Il 22 luglio cade il quinto compleanno del primogenito di William e Kate e, tanto per dire, già giorni prima non si parlava che dell'omaggio della Zecca reale inglese. La Royal Mint ha infatti rilasciato una nuova moneta da 5 sterline. Un pezzo commemorativo che presenta ancora una volta su un lato la leggenda di San Giorgio e il Drago con l'anno in corso impresso in basso. (Continua dopo la foto)



E i fan di Baby George potranno acquistare la moneta speciale dal sito web della Zecca al prezzo di 13 sterline (14,50 euro circa). La femminuccia di casa, Charlotte, di recente è invece balzata agli onori delle cronache per una frecciatina poco velata rivolta ai fotografi assiepati fuori dalla cappella di St James's Palace, dove si svolgeva il battesimo dell'ultimo nato. Si vociferava che la principessina fosse un bel peperino e quella è stata l'ennesima prova.

Faccetta d'angelo, tutta celeste cielo vestita, ha guardato i fotografi e ha detto loro: “Voi non venite al ricevimento”. Così, tanto per mettere i puntini sulle 'i'. Tre anni e già una peste. Adorabile peste. E già il boss di casa, come rivelato dalla regina in persona. Ed eccoci l'ultima: a quanto pare, l'influenza di Charlotte andrebbe ben oltre le mura di Palazzo. La piccola infatti condizionerebbe notevolmente l'economia del Paese, più del fratello maggiore. Lo rivela un'indagine condotta dal Reader’s Digest, che ha pubblicato un elenco del valore stimato dei reali britannici. Sono stati valutati la regina, il marito, il principe Carlo, William ed Harry, Kate Middleton e Meghan Markle.

E anche i bambini, che sono stati quotati in base all'influenza economica che avranno nel corso della loro vita ed è qui la sorpresa che ha preso il nome di "Effetto Charlotte". Secondo la stima, vale 5 miliardi di dollari la principessina. Ogni abito e accessorio che indossa hanno un impatto incredibile sulle vendite. In pratica tutto ciò che la principessina tocca sembra trasformarsi automaticamente in oro. Un po' come succede per mamma Kate e zia Meghan, ma se questa è la premessa, in futuro potrebbe superarle entrambe. E Baby George? Arriva secondo: è quotato 'solo' 3,6 miliardi di dollari.

