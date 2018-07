Onori e oneri. Ecco che significa essere un membro della royal family. Dopo 6 mesi di fidanzamento e 2 di matrimonio deve aver capito Meghan Markle, l'ultima arrivata. Chi meglio dell'ex attrice 36enne ora duchessa del Sussex sa quanto sia difficile imparare le regole del protocollo? Praticamente non c'è occasione in cui i tabloid approfittino per smascherare quello o quell'altro strappo. Che sia un vestito poco adatto o un atteggiamento poco regale. Come il gesto di accavallare le gambe. Non si fa durante un evento ufficiale, a maggior ragione in presenza della regina. Il protocollo prevede che le gambe possano essere incrociate al massimo all’altezza della caviglia (qui Kate Middleton è maestra) oppure semplicemente inclinate su un lato. E, ancora, bisogna saper pesare le parole. O, ancora meglio, evitare di fare commenti. Regola che Meghan non ha rispettato nella visita a Dublino, durante il primo tour all'estero e primo viaggio ufficiale con il marito Harry. (Continua dopo la foto)



Come scrive Vanity Fair, la duchessa che, che sul sito della casa reale si è subito definita 'femminista', nel corso di un dinner party nella residenza dell’ambasciatore britannico si sarebbe complimentata con la senatrice Catherine Noone per il referendum che ha appena legalizzato l’aborto nel Paese. “Ha detto di essere contenta del risultato”, ha scritto subito dopo via Twitter la Noone. Peccato che i reali britannici debbano evitare qualsiasi discussione politica, oltre a non votare. E infatti poi il tweet in questione è sparito. È stato rimosso.

Imparerà Meghan. Lo sta già facendo, in realtà. L'aiuta Harry e anche la storica assistente della regina, Samantha Cohen detta 'The Panther', grande esperta di protocollo che da un paio di mesi è sempre al suo fianco. Ma la Markle “considera alcune regole dell’etichetta reale difficili da capire, come il fatto che la regina preferisca le donne in abiti o in gonne piuttosto che in pantaloni», ha rivelato una fonte al magazine americano People.

E ancora: “Spesso chiede a Harry perché le cose debbano essere fatte in un certo modo”, ha aggiunto l’insider, secondo cui l’ex star di Suits, cresciuta a Los Angeles, troverebbe alcune regole “un po’ frustranti”. Ma ormai non può farci più nulla: questa è la sua nuova vita e farebbe bene a imparare in fretta, anche per dare uno schiaffo morale a chi la trova inadatta e chi in ogni foto trova sempre un errore, una svista, uno strappo alle rigide regole reali.

William, che regalo! Era sfuggito, ma qui Kate Midldleton ce l'aveva