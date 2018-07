A Wimbledon, proprio come in ogni altro torneo e non solo di tennis, la sfida non è solo sul campo, ma anche sugli spalti. Quella di look, è chiaro. Se poi in tribuna ci sono le duchesse, Kate Middleton e Meghan Markle, le mogli di William e Harry d’Inghilterra, eccezionalmente da sole, senza mariti, allora la ‘gara’ è ancora più succosa. Come minimo saranno amiche del cuore, le due cognate, ma fa sicuramente ‘più notizia’ il volerle rivali. Se ne sono scritte di ogni in questi mesi, ancor prima del matrimonio attesissimo di Harry e Meghan, e tutte le volte che le due duchessine appaiono in pubblico insieme gli esperti si scatenano. Chi è la più elegante? Chi è vestita meglio? Sono molto diverse la Middleton e la Markle, per background e per stile. E poi l’ultima arrivata nella royal family deve ancora prendere dimestichezza con le rigide regole di etichetta e protocollo. Non è raro, infatti, che a ogni sua uscita ufficiale si punti il dito su quello o quell’altro strappo. (Continua dopo la foto)



A Wimbledon, il più antico e prestigioso evento del tennis, terzo torneo del Grande Slam preceduto dall’Australian Open e dagli Open di Francia, Kate e Meghan sono arrivate sole solette. E in un attimo sono state elette guest star della finale femminile, poi vinta dalla tedesca Angelique Kerber che ha battuto Serena Williams. Le cognate duchesse hanno catalizzato l’attenzione sugli spalti, era ovvio. Ed erano entrambe bellissime. Una in abito, l’altra in pantaloni; una con i capelli sciolti, l’altra con l’ormai celebre messy bun.

In tribuna reale, quella riservata a teste coronate, vip e inviati speciali, Kate ha sfoggiato un delizioso summer dress bianco stampato firmato Jenny Packham e la sua solita chioma fluente e perfetta; Meghan invece ha optato per una mise più sportiva ma molto chic di Ralph Lauren: pantalone color panna, camicia a righe e panama. A ognuna il suo stile e, a vedere le foto dell’evento, sembra esserci un grande feeling tra le due. Ma per la finale maschile, quella in cui Nole Djokovic ha trionfato su Kevin Anderson, Kate si è ripresa la scena.

Per l’ultimo, decisivo match del torneo di cui è anche madrina, la Middleton ha puntato tutto sul colore del momento: il giallo. Questa volta non era sola, c’era anche il marito William, ma tutti gli sguardi e i flash erano per l’abito di colore giallo con maniche a volant di Dolce & Gabbana. La borsa, una Sicily, e le pump erano invece declinate in colori neutri. Meravigliosa Kate, che ha illuminato gli spalti di Wimbledon! Radiosa e in perfetta forma a tre mesi dal parto: la duchessa di Cambridge si conferma un’icona di stile.

