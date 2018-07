“Meghan Markle non può più mangiarlo”: il divieto imposto dalla regina

Meghan Markle è un membro della royal family adesso. Dal suo matrimonio con il principe Harry sono passati quasi due mesi e piano piano la neo duchessa di Sussex si sta adattando al suo nuovo ruolo. Ci vorrà del tempo perché impari alla perfezione tutte le voci del protocollo reale e, nonostante i tabloid lo facciano sempre notare, qualche strappo alla regola ci sta. Per esempio Meghan non dovrebbe dare la mano al marito in pubblico, lo dice l’etichetta, ma i fotografi l’hanno pizzicata anche durante il battesimo del principino Louis. E poi lo stile. Anche quello non può più essere ‘libero’ come quando era un’attrice di Hollywood. Ci sono delle regole, delle consuetudini da rispettare. Ha fatto caso, altro esempio, vederla in verde oliva sempre al battesimo del terzogenito di William e Kate. Era molto elegante Meghan, ma tutte le altre ospiti ad eccezione di Camilla e di Kate Middleton in bianco, avevano optato per delle tinte pastello. Imparerà, non ne abbiamo il minimo dubbio. (Continua dopo la foto)



Ci sono onori e oneri nell’essere un membro della famiglia reale. E anche divieti, persino a tavola. E siccome quello di cui stiamo per parlarvi è un diktat della regina Elisabetta, allora, beh, difficile che la Markle ‘disobbedisca’. Come scrive Vanity Fair, che cita il magazine Express, pare che Sua Maestà detesti l’aglio e che quindi ne avrebbe vietato il consumo a tutti. Meghan inclusa. E non solo i membri della royal family non possono mangiarlo quando si trovano al suo cospetto, ma anche durante gli eventi di rappresentanza, in patria e all’estero.

L’Express ha intervistato Darren McGrady, lo chef ufficiale di Buckingham Palace, e scoperto anche altro sui gusti culinari della Regina: “Ci è proibito servire pietanze a base di aglio o cipolla, poiché la Regina ne detesta il sapore e l’odore. Al contrario, ogni giorno si concede qualche quadratino di cioccolato fondente”, ha detto. Il senso del divieto sarebbe quello di evitare l’alito pesante o comunque un cattivo odore durante gli eventi ufficiali.

Ora, l’aglio ha un sapore forte e non a tutti piace. A quanto pare, però, all’ultima arrivata in famiglia sì. Il piatto preferito di Meghan, infatti, sarebbe il pollo adobo. Si tratta di una ricetta filippina che prevede tra gli ingredienti ben 3 spicchi d’aglio e sembra che proprio questo sia stato il piatto con cui ha conquistato Harry. Ma dovrà farne a meno adesso: ordine della sovrana.

