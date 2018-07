La scena è ancora tutta di Melania, che è in viaggio in Europa con il marito e presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Viaggio che è cominciato con il vertice Nato di Bruxelles e già lì la first lady ha attirato tutti gli sguardi: non ce n’era per nessuna. Nemmeno per Brigitte Macron, la première dame di Francia, anche lei considerata un’icona di stile. Melania ha sfoggiato un abito senza maniche bianco di tulle trasparente con ricami di filato alla cena delle mogli dei leader della Nato riuniti a Bruxelles per cui era stato organizzato un banchetto a parte, sempre al Musees Royaux D'Art et Historie. Per la cronaca il vestito di Melania, firmato dallo stilista libanese Elie Saab, che è amatissimo dalle dive e dalle principesse di tutto il mondo, è in vendita online per la modica cifra di 7.450 dollari. Dopo Bruxelles, Londra. E pure nella capitale britannica Melania ha colpito ancora. Si chiedono tutti quale outfit sfoggerà per il tè con la regina Elisabetta, ma nel frattempo ecco come si è vestita alla cena con il primo ministro Theresa May. (Continua dopo la foto)



Melania si è vestita come una vera principessa. Per l’incontro tra il presidente Donald e il primo ministro britannico, che segna un momento importante nei rapporti tra i due Paesi, come scrive il settimanale Oggi Melania ha scelto un abito giallo pastello molto vaporoso. Principesco è l’aggettivo giusto. Dopo l’abito bianco vedo-non vedo al vertice Nato a Bruxelles, Melania ha optato per un sontuoso e svolazzante abito giallo per la cena di gala a Blenheim Palace, a Oxford.

Per i coniugi Trump questa è stata prima visita ufficiale nel Regno Unito e per la serata organizzata dalla premier May Melania ha scelto di indossare una creazione dello stilista francese J-Mendel coordinata con scarpe di seta di Manolo Blahnik. Guai a rinunciare ai tacchi a spillo! Bellissima, sembrava davvero una principessa. L’ha notato anche il Daily Mail, che le ha infatti dedicato un articolo in cui la paragona alla protagonista de ‘La bella e la bestia’.

E in effetti… Anche a voi Melania con quell’abito sontuoso giallo ricorda l’eroina Disney? Una certezza: il giallo le dona in particolar modo. A questo proposito, sempre la rivista Oggi torna indietro nel tempo e ricorda un’altra occasione in cui la signora Trump optò per quel colore. Per la commemorazione del 75esimo anniversario della battaglia del Mare dei Coralli, a bordo dell’Intrepid Sea, all’Air and Space Museum di New York, Melania aveva lasciato tutti senza fiato con un abito monospalla, asimmetrico, fasciante e, appunto, giallo.