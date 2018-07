William, Harry, Kate Middleton e Meghan Markle: tutti e quattro insieme appassionatamente. Li chiamano i Fab Four, i Fantastici Quattro, quando si presentano agli eventi ufficiali così. Un nomignolo nato in occasione della loro prima apparizione pubblica assieme, sul palco del First Royal Foundation Forum di Londra, nel novembre 2017. Come si ricorderà, quello per Meghan Markle fu un importante debutto: lei ed Harry erano ancora fidanzati e il discorso della promessa sposa dal palco aveva posto le basi del suo futuro impegno nella fondazione creata dai rampolli Windsor nel 2011.Cinque mesi dopo, ecco di nuovo i Fab Four. Ora le cose sono diverse, Meghan è un membro della royal family, Kate invece dovrebbe essere in congedo maternità, ma i duchi, di Cambridge e del Sussex, hanno raggiunto Westminster Abbey per assistere con la Regina Elisabetta ai festeggiamenti per il centenario della Royal Air Force. Solo 24 ore prima, erano tutti ad assistere al battesimo dell’ultimo arrivato, il principino Louis, terzo figlio di William e Kate. (Continua dopo la foto)

Ma stavolta non parliamo di Meghan, la ‘new entry’ e dunque bersaglio preferito della stampa da quando ha sposato Harry. La scena che ha catturato l’attenzione di tutti e che sta facendo il giro del mondo vede come protagonisti i cognati, William e Kate Middleton. Scena esilarante e assai rara, perché è difficilissimo beccare il primogenito di Carlo e Diana, sempre posato, in atteggiamenti poco consoni. Ma stavolta, evidentemente, non è riuscito a trattenersi.

William che sogghigna, che ride sotto i baffi e non riesce a restare serio e Kate, che gli sta accanto, impassibile, di ghiaccio durante la cerimonia per il centenario della Raf. Ma cosa è successo per far divertire così tanto William durante un impegno ufficiale? Come riporta l’Huffington Post, a quanto pare è stata ‘colpa’ di Eduardo, conte di Wessex. Lo zio di William stava facendo cenno a qualcuno dal lato opposto di inginocchiarsi in maniera piuttosto concitata.

Ma la telecamera, dopo aver tagliato l'inquadratura, è tornata a riprendere William, che stava ancora cercando di trattenere le risate. E non è che ci sia riuscito bene. Evento raro beccarlo in atteggiamenti che vanno contro il regolamento, ma a ben guardare era già successo di recente che il duca finisse su tutti i giornali per un motivo analogo. Ricordate quando non riusciva a restare sveglio a Westminster Abbey? In quell’occasione era giustificato: l’evento si era svolto poco dopo la nascita di Louis e William, come tanti papà nel mondo, non aveva retto la stanchezza.

