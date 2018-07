9 luglio 2018: giorno del battesimo del principino Louis, il terzogenito di William e Kate Middleton nato il 23 aprile scorso. Contrariamente alle cerimonie mattutine dei fratelli, il piccolo di casa (reale) è entrato a far parte della comunità cristiana di pomeriggio. Alle 16 (ore 17 in Italia). Il battesimo è stato officiato presso la cappella reale di St. James Palace dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, con la tradizionale benedizione del royal baby con acqua del fiume Giordano. Rimanendo sempre in tema di tradizioni, il principino ha indossato la consueta “veste bianca” realizzata per la primogenita della Regina Vittoria nel 1841 e che, da allora, è il vestito ufficiale di tutti i royal baby nel momento in cui vengono battezzati. La cerimonia, svolta in forma privata, è durata una quarantina di minuti ed è stata riservata solo a una ristretta cerchia di familiari. Grandi assenti i bisnonni del piccolo, Elisabetta e Filippo, come spiegato poche ore prima del battesimo da un portavoce di Buckingham Palace. (Continua dopo la foto)



Il portavoce ha precisato che la decisione di non partecipare alla cerimonia era stata presa "da qualche tempo" e non è legata ad alcun problema di salute. Ultimamente la sovrana ha diradato i suoi impegni in ragione dell'età, mentre Filippo ha annunciato il suo ritiro dalla scena pubblica a settembre scorso, salvo rare eccezioni. Gli zii Harry e Meghan, si sapeva, non hanno fatto da padrino e madrina a Louis, a cui hanno regalato una prima copia di Winnie the Pooh del 1926 del valore di 8mila sterline.

Questa, per il principino, è la seconda apparizione pubblica dopo che i genitori l’hanno presentato al mondo sulle scale della clinica dov'è nato. Immaginate la curiosità di vedere com'è oggi, a 3 mesi dalla nascita. E infatti le prime foto del battesimo condivise sull’account ufficiale di Kensington Palace sono state prese d’assalto dai fan della casa reale. Il piccolo? Dormiva, come quasi tutti i bambini nel giorno del battesimo, ma è un vero spettacolo. Un amore.

Godparents of #PrinceLouis arrive for the christening with their spouses as well as members of the Middleton family pic.twitter.com/8xLsgYlbxF — Russell Myers (@rjmyers) 9 luglio 2018





Tutti elegantissimi, ma mamma Kate ha rubato la scena. Era raggiante con il piccolo erede di casa Windsor in braccio, tutta di bianco vestita. Per la cerimonia ha indossato un abito firmato Alexander McQueen con scollo a V e spalline alte, un fascinator in tinta di Jane Taylor e décolleté con tacco alto. Bellissima, come sempre. E ci avevano visto giusto i bookmakers che avevano puntato su un outfit chiaro e su McQueen, orgoglio britannico, scelto più volte dalla duchessina, che si conferma un'icona di stile e di bellezza. Stupenda!

