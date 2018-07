È arrivato il giorno del battesimo dell’ultimo nato della royal family, il principino Louis di Cambridge. La cerimonia, della durata di una quarantina di minuti, officiata dall’arcivescovo di Canterbury Justin Welby, è prevista per le ore 16 (17 in Italia) nella stessa cappella dove si era svolta quella di Baby George, al St. James Palace di Londra. Anche Louis, come da tradizione, indosserà una copia della veste battesimale di pizzo e raso, realizzata per la primogenita della regina Vittoria nel 1841. Come riporta Vanity Fair, a poche ore dal battesimo sono stati diffusi i nomi dei suoi padrini e madrine, sei in tutto. Sono amici stretti e parenti di Kate e William. Si sapeva già che gli zii Harry e Meghan non avrebbero svolto questo ruolo. Ecco, allora, chi hanno scelto i duchi di Cambridge. Kate Middleton ha indicato la cugina Lucy Middleton come prima madrina; a seguire, Lady Laura Meade, moglie dell’amico d’infanzia di William, James Meade; terza madrina sarà la compagna di studi Hannah Gillingham. (Continua dopo la foto)



Tra i padrini troviamo Nicholas van Cutsem, amico stretto del principe William (il fratello è già uno dei padrini del piccolo George), Guy Pelly, noto soprattutto come proprietario di diversi locali a Londra e molto vicino a entrambi i principi (sua madre era amica di Lady Diana) e, infine, un compagno di studi anche per il principe William: l’amico Harry Aubrey-Fletcher. La lista degli ospiti non è stata diffusa da Buckingham Palace, ma oltre a Harry e Meghan, ci saranno probabilmente i fratelli di Kate, Pippa e James oltre a qualche altro parente stretto.

Alla cerimonia privata non ci saranno invece la regina Elisabetta e il principe Filippo, come spiegato da un portavoce di Buckingam Palace, il quale precisa che la decisione era stata presa "da qualche tempo" e non è legata ad alcun problema di salute. Ultimamente la sovrana ha diradato i suoi impegni in ragione dell'età, mentre Filippo ha annunciato il suo ritiro dalla scena pubblica a settembre scorso, salvo rare eccezioni.

Il Daily Mail ha già svelato il regalo che gli zii Harry e Meghan hanno fatto all’ultimo nato in occasione del suo battesimo. Si tratta di una prima copia di Winnie the Pooh del valore di 8mila sterline. Regalo che il principino avrà forse modo di apprezzare a pieno solo tra qualche anno. I due novelli sposini hanno scelto la preziosa edizione sull'orsetto inventato da A.A. Milne, stampata nel 1926, dopo aver scartato 'Through the looking glass', il seguito di Alice nel paese delle meraviglie, scritto da Lewis Carrol nel 1871, del valore di ben 24mila sterline. Si dice che lo stesso Harry sia un grande fan di Winnie the Pooh.

