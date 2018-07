La cosa migliore (o peggiore, dipende dai punti di vista) che gli è sempre riuscita è quella di far parlare di sé. Quando questo genera guadagno, buon per lui. Quando questo ha rischiato di rovinargli la vita, beh, è stato un bel problema. Certo è che da quando è uscito da carcere Fabrizio Corona non ha smesso di essere sé stesso e ogni occasione è buona per farsi notare e, sopratutto per provocare. Stavolta lo ha fatto abbassandosi gli slip in mezzo alla strada e mostrando il suo lato B a chiunque passasse di lì in quel momento. I suoi fan però l'acclamano e il video postato su Instagram fa boom di like, come era normale che fosse per lui, forse è proprio per questo che ha fatto questo gesto: perché meglio di lui questo settore non lo conosce nessuno. Ma andiamo con ordine. Fabrizio è in pieno shooting al lago per una linea di costumi. E mentre è affacciato alla balconata, arriva la provocazione. (Continua a leggere dopo la foto)

Si abbassa lo slip e mette in mostra il lato B. In quel momento passano dei turisti che immortalano la scena e l'ex re dei paparazzi ironicamente replica: "Per voi è un piacere". E poi rivolgendosi al suo staff, conclude ridendo: "Fatevi dare 5mila euro per aver fotografato". I follower si dividono. C'è chi lo critica "per aver esagerato" (ma non sarebbe Fabrizio Corona altrimenti) e chi, come al solito, lo acclama: "Sei unico". C'è da dire che Fabrizio Corona si è ormai lanciato a capo fitto sul lavoro. E anche questo è il suo lavoro: mettersi in mostra per degli shooting. (Continua a leggere dopo la foto)

L'ex re dei paparazzi ha presentato la sua nuova rivista settimanale di gossip “Io spio”. Corona ha chiesto scusa a tutti per quanto fatto in passato e si è detto pronto a lavorare in modo trasparente nel rispetto di tutte le regole, non negando un futuro (lontano) nella politica. Sembra essere un nuovo Fabrizio, quello che chiede scusa alla magistratura e che si ripropone di lavorare con limpidezza. Corona non andrà nuovamente in carcere, ma dopo la sfuriata ai microfoni ha chiesto scusa, evidentemente esasperato per il susseguirsi delle bagarre legali che ha affrontato negli ultimi anni. (Continua a leggere dopo la foto)

Attualmente è in affidamento terapeutico provvisorio a causa della dipendenza psicologica dalle droghe, può lavorare e usare i social ma non commentare le vicende giudiziarie che lo vedono come protagonista. Ora, dopo la pace fatta con la compagna Silvia Provvedi, sembra pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua vita e chissà che questa volta Fabrizio non abbia scelto realmente di voltare pagina.

