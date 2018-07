Un altro evento ufficiale per Meghan Markle, che si conferma protagonista assoluta. Non lo diciamo noi, ma i flash dei fotografi che l'hanno letteralmente 'bombardata' e il numero spropositato di like che gli ultimi scatti della duchessa di Sussex, appena condivisi su Instagram dall'account ufficiale di Kensington Palace, hanno collezionato. È la royal del momento. Sembra passata una vita, ma l'ex attrice di Suits è sposata da meno di due mesi con Harry. E se la luna di miele ancora può aspettare (sono finiti anche i rumor ormai sulla location scelta dai novelli sposini), gli impegni no. E allora ecco Meghan al fianco del marito al Forum dedicato ai giovani leader del Commonwealth, l'evento che si è svolto a Marlborough House, a Londra. Di questi tempi non è certo una novità che la Markle attiri a sé tutte le attenzioni, ma questa volta ha stregato i presenti, quindi il resto del mondo una volta uscite le foto ufficiali, per aver 'osato'. In senso positivo, però. Non pensate subito male. (Continua dopo la foto)



No, stavolta nessuna gaffe e nessuno strappo alla rigida etichetta reale. Non ha accavallato le gambe, né ha sbagliato look. Ma ha abbandonato il look che sembrava essere diventato 'd'ordinanza', fatto di abiti e completi beige e rosa cipria, e optato per un colore decisamente più civettuolo, osserva Il Messaggero. E di gran moda, aggiungiamo. Ha fatto centro la bella Meghan tutta di giallo vestita all'ultimo evento.

Per l'occasione ha 'osato' un abitino smanicato del giovane brand americano amatissimo dalle star di Hollywood Brandon Maxwell, abbinato tacchi a spillo beige firmati Manolo Blahnik, sfoggiato orecchini di brillanti e tenuto i capelli raccolti. Beh, il giallo le sta proprio un incanto: si sposa alla perfezione con il suo incarnato olivastro e la chioma scura. A fare il resto, poi, ci pensano il sorriso travolgente e le curve al punto giusto.





Un look più fresco che i follower della casa reale hanno apprezzato di gran lunga. In pochi minuti gli scatti dell'evento pubblicati su Instagram da Kensington Palace hanno raccolto centinaia di migliaia di like. Ma chi già sperava (o credeva, visti i rumor) nella dolce attesa sarà rimasto deluso: da quel vestitino giallo, che come vedete è molto attillato, emerge una pancia piattissima. Non sembra proprio esserci traccia di una gravidanza in corso.

