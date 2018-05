Certi retroscena del royal wedding escono fuori soltanto ora. In diretta era impossibile sapere cosa succedeva 'dietro le quinte'. Come le parole di Meghan Markle al suo truccatore di fiducia durante la seduta di make up pre cerimonia, quando gli ha rivelato che anche dopo aver pronunciato il fatidico sì a Harry vorrebbe essere chiamata semplicemente 'Meg' dagli amici; o come lo stratagemma usato dal fotografo Alexi Lubomirski per far star fermi i 10 bambini, tra paggetti e damigelle, mentre realizzava gli scatti ufficiali di sposi e famiglia dopo la cerimonia. Non lo avete ancora letto? Mitico: Mentre stavamo preparando i grandi scatti di famiglia e stavo mettendo il Duca di Edimburgo e Sua Maestà sulle loro sedie, ho sentito i bambini che piangevano in sottofondo e c'era un po' di caos. E poi mi è arrivata all'orecchio quella parola magica, Smarties, per indicare delle caramelle inglesi molto simili alle M & Ms". E così, dopo un lampo di genio, ha chiesto loro: "A chi piacciono le smarties?". In un secondo sono tutti scoppiati a ridere ed erano perfetti per la foto. (Continua dopo la foto)



A proposito di paggetti e damigelle, anche accompagnare la sposa all'altare non era un compito da poco, considerando la loro età e che in quel momento avevano gli occhi di tutto il mondo puntati addosso. Sarà stato già difficile per Meghan, figuratevi per i bambini! A 'sorvegliarli' c'erano Kate Middleton e le altre mamme, oltre ovviamente alla tata reale Maria Borrallo, ma quando sono così piccoli, certe reazioni sono imprevedibili. E infatti, un attimo prima di entrare in chiesa insieme a Meghan, ecco che Zalie Warren, la figlia di Zoe e Jake Warren, figlioccia di Harry e la più piccola del gruppo (ha solo due anni) è scoppiata in un pianto dirotto.

Quindi il retroscena, raccontato da Cosmopolitan che cita i giornalisti Emily Andrews e Omid Scobie. Questi ultimi hanno seguito le nozze e ora stanno rivelando il dietro le quinte in un podcast molto seguito che si chiama On Heir. Beh, pare che per consolare la piccola Zaile e far sì che il corteo procedesse senza intoppi, il principino George si sarebbe impegnato in prima persona. Un gesto da vero, piccolo gentiluomo. Anche grazie all'intervento di Baby George, dunque, la bambina è riuscita a raggiungere i suoi compagni e (con l'aiuto delle Smarties) a rimanere composta durante la foto di gruppo. Sempre Cosmopolitan, inoltre, svela che anche la sorellina Charlotte avrebbe avuto un ruolo determinante tra paggetti e damigelle. Sembra che sia stata la principessina a indicare gli altri bambini come muoversi e dove posizionarsi per non creare confusione e portare a termine il compito, cioè quello di aiutare zia Meghan a raggiungere zio Harry all'altare. E bravi i principini...

