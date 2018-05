Royal wedding. Sì, ancora, perché di retroscena ne stanno uscendo a decine adesso. Il 19 maggio 2018 tutti connessi, tutti sintonizzati sulle dirette trasmesse sulle principali reti televisive e non solo o su internet, dove non si contavano le notizie e le foto in tempo reale quando Meghan Markle è arrivata di fronte alla St George Chapel del castello di Windsor. Milioni e milioni di persone in tutto il mondo hanno seguito la cerimonia dall'inizio alla fine, commentando i look degli sposi e quelli degli invitati. Già, gli invitati. Perché sapete come vanno questi eventi: okay gli sposi, ma la curiosità è anche sugli ospiti, i fortunati che avevano ricevuto l'invito. E allora, senza nulla togliere ai protagonisti del matrimonio, ai membri della royal family e alle numerose star di Hollywood sbarcate nel Regno Unito, è innegabile che un invitato su tutti ha letteralmente catalizzato l'attenzione: Sir David Beckham. Arrivato tra i primi, al fianco della moglie Victoria (criticatissima per la scelta dell'outfit, come abbiamo raccontato qui), l'ex calciatore ha davvero fatto strage di cuori al royal wedding attesissimo di Harry e Meghan. Bastava aprire un social qualsiasi sabato scorso: foto di David ovunque, a pioggia. (Continua dopo la foto)



"David Beckham ti prende i riflettori, i complimenti, l'Inghilterra e il matrimonio", "David Beckham patrimonio dell'umanità", "David Beckham oscura la sposa". E questi sono solo tre delle migliaia e migliaia di commenti ironici circolati in rete sotto alle foto dell'ex calciatore al matrimonio dell'anno. E dire che era difficile rubare la scena non tanto agli sposi, perché sarebbe esagerata come affermazione, ma a tutti gli altri super vip, come, un nome a caso, George Clooney, altro sex symbol universalmente riconosciuto. Super David Beckam, insomma. Elegantissimo ma sobrio con quel completo grigio firmato Dior con tanto di panciotto e, per dare una ventata di freschezza al look, gli iconici occhiali da sole Ray Ban. Tutte pazze per il 43enne marito dell'ex Spice Girl Victoria, totalmente oscurata da lui.





Che al royal wedding Beckham fosse impeccabile e più bello che mai era sotto gli occhi di tutti. Ma ha dimostrato anche di avere un animo nobile. Vedete la foto di David con questa ragazzina? A lei ha concesso un selfie poco prima di entrare in chiesa. È Amelia Thompson, 12 anni, sopravvissuta all'attentato di Manchester dello scorso anno. Anche lei era tra gli invitati. Harry e Meghan sono stati lieti di averla alle loro nozze, dando prova così ai sudditi di non aver dimenticato quell'evento tremendo che ha sconvolto il Paese. Amelia, che ha avuto la fortuna di trovarsi di fronte Beckham, non deve averci pensato due volte a chiedergli un selfie e lui ha acconsentito. Inutile dire che la foto ha fatto subito il giro della rete.

"Ecco il regalo che Meghan Markle ha dato Kate Middleton durante il matrimonio". E si può comprare online!