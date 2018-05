Stagione e annata che vai, colori che trovi. Se pensate di essere in crisi con l'abbinamento dei colori, ecco le dritte che fanno al caso vostro. Mai come nella Primavera-Estate 2018 la moda e gli stilsiti hanno proposto abbinamenti di colore forti, inusuali, da provare contro ogni pregiudizio. Su Rpubblica sono stati scelti i 10 migliori accostamenti: ecco come e perché indossarli. Dalla vita di tutti i giorni alle cerimonie come i matrimoni nella bella stagione. 1) Rosa + Verde: è un degli abbinamenti più utilizzati nella moda contemporanea. Questo binomio si è visto nelle passerelle femminili ma anche in quelle maschili. Il consiglio: blusa o giacca rosa più pantaloni verdi 2) Rosso + Blu: è il binomio che ricorda l'abbigliamento sportivo, un retaggio degli anni Settanta che continua a conquistare. Insieme i due toni sono molto forti e sono in grado di regalare modernità a chi li indossa. Gonna a ruota blu e T-shirt rossa con sneakers bianche. O scarpe effetto calza con tacco di Vetements. (Continua a leggere dopo la foto)

3) Giallo + Rosa: è uno dei mix più utilizzati dagli stilisti nelle ultime stagioni. Sta bene davvero a tutte e dona una luce molto intensa. È un binomio indicato tanto per le cerimonie quanto per il tempo libero. Abito lungo rosa con la parte superiore gialla. 4) Turchese + Nero: è uno dei mix più utilizzati nella storia della moda ma anche uno dei più dimenticati. Quest'anno torna. Tailleur giacca e pantaloni nero con una blusa drappeggiata turchese. 5) Rosso + Azzurro: un mix inusuale di grande charme. Pantaloni di pelle rossa aderenti e blusa di seta azzurro chiaro. 6) Arancione + Rosa: mix abbastanza nuovo, da provare subito. Sta bene a brune e bionde e assicura un effetto forte ma anche molto, molto raffinato. un paio di pantaloni rosa a sigaretta e una camicia maschile arancione. Per le scarpe: tacco a spillo nero. (Continua a leggere dopo le foto)

7) Rosa Geranio + Senape: un look inusuale che piacerà a chi è alla ricerca di un mix davvero originale. Gonna a ruota color rosa geranio e il top senape hanno la sfumatura e le proporzioni perfette. 8) Viola + Verde: abbinamento dedicato a chi ha davvero voglia di osare ed è stufa di colori pastello o tinte neutre. Abito lungo viola e accessori e bijoux verdi. Un look sicuro ma anche molto scenografico ideale per un matrimonio estivo. 9) Rosso + Bordeaux: da sempre uno dei colori più amati sulle passerelle di Valentino: giacca e pantaloni bordeaux più camicia rossa. 10) Marrone + Magenta: è uno degli abbinamenti più raccomandati a chi non ama i colori. Il marrone, infatti, è piuttosto basic, ma il fuxia gli conferisce un che di teatrale senza rendere il look troppo azzardato. Pantaloni ampi marroni con pull semplice magenta, binomia da adottare di giorno e di sera, nella vita di tutti i giorni ma anche a una cerimonia importante.

