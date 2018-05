Le immagini di Kate e William con in braccio il loro terzogenito hanno fatto rapidamente il giro del mondo. Ma qualcosa ha veramente stupito tutti. Quando la duchessa di Cambridge è apparsa al colmo della gioia con il bebè in braccio davanti a fotografie giornalisti, quasi non sembrava avesse partorito da poche ore: sette per l’esattezza. Viso riposato, capelli in ordine e sorriso disteso hanno scatenato l’invidia delle madri di tutto il mondo. Di norma infatti chi ha appena dato alla luce un bambino fatica a riprendersi e a tornare alla normalità. Ma lei no. Kate non solo si è mostrata in gran forma, ma poche ore dopo aver fatto nascere Louis Arthur Charles, ha lasciato la clinica ed è tornata tranquillamente a casa. Un fatto insolito per le donne italiane, abituate a rimanere in ospedale un bel po’ di tempo in più. A riprova della buona usanza italica c'è anche l'indicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità che raccomanda un ricovero di almeno 24 ore dopo il parto vaginale non gemellare e 72 dopo il cesareo. Indicazioni che però non vengono rispettate alla lettera e il periodo di degenza per le donne che hanno partorito cambia da Paese a Paese. (continua dopo le foto)



In Inghilterra, ad esempio, si registra la degenza ospedaliera più breve soprattutto per le donne provenienti da famiglie benestanti. C’è da dire, oltre a ciò, che di solito i medici prima di dimettere la neo mamma prendono in considerazione diversi fattori: il rapporto madre-figlio, il numero di gravidanze portate a termine, le condizioni psico-fisiche della donna e anche quelle economiche e familiari. Il tutto per rendere meno rischioso il rientro nell’ambiente domestico. È chiaro che una donna in buono stato di salute, che può contare su un aiuto in casa, può tranquillamente lasciare la corsia ospedaliera e tornare dalla sua famiglia per godersi in tutta tranquillità il lieto evento.

E a Kate Middleton, di certo, non manca l’assistenza continua: non è un mistero che possa contare su uno stuolo di professionisti al suo servizio pronti a rispondere a ogni minima richiesta e soddisfare ogni genere di esigenza. Insomma, complice la prassi negli ospedali britannici e la sua condizione privilegiata, non c’è da stupirsi se la degenza della Duchessa di Cambridge sia durata poche ore. Anche se c’è da dire che questa volta Kate ha battuto ogni record: dopo la nascita del principino George, aveva trascorso una notte in ospedale, mentre dopo aver dato alla luce la secondogenita, Charlotte, era stata dimessa dopo 10 ore.

Ti potrebbe interessare anche: “È stata la prima persona a far visita a Kate Middleton”. Niente cognati, sorella o genitori. Fa strano, ma tra i pochissimi autorizzati ecco chi ha raggiunto immediatamente la duchessina in ospedale. Ci sono le foto