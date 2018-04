William e Kate Middleton di nuovo genitori. Il royal baby numero tre, un bel maschietto, è nato il 23 aprile 2018 alle 11,01. Sta bene, come la neomamma, che poche ore dopo il parto l'ha presentato alla stampa, e pesa 3,8 kg. Il nome, invece, non è ancora stato rivelato. I bookmakers scommettono su Arthur, ma anche Albert e Philip vanno forte. L'attesa (e la curiosità) cresce, ma a a tre giorni dalla nascita ci dovremmo quasi essere: questione di ore e verrà sciolto l'enigma sul nome del fratellino di Baby George e Charlotte. Nel 2015, i duchi di Cambridge avevano fatto aspettare tutti col fiato sospeso per due giorni prima di rivelare il nome della principessina Charlotte Elizabeth Diana. Stesso discorso per George Alexander Louis, il primogenito della coppia. Per il terzo royal baby i giorni sono già diventati 3, eppure Kate e William si sono dimostrati molto più rapidi rispetto al passato. Pensate che l'annuncio del nome del primo figlio di Carlo e Diana era arrivato dopo una settimana e per quello del primogenito della regina Elisabetta e del principe consorte Filippo c'era voluto addirittura un mese intero... (Continua dopo la foto)



In ogni caso, il nuovo arrivato in famiglia ''sta bene e, per fortuna, finora sta dormendo abbastanza'', ha detto William. ''Possiamo quindi dire che si comporta bene'', ha aggiunto. Mamma e ultimogenito, infatti, hanno lasciato la Lindo Wing del St Mary's Hospital poche ore dopo il parto e sono tornati tutti a casa, nell'appartamento 1 A di Kensington Palace, dove hanno ricevuto la prima visita di zia Pippa Middleton, anche lei in dolce attesa. Insomma dorme abbastanza il neonato? Non si direbbe a vedere il papà, che il 25 aprile, quindi due giorni dopo la nascita, ha partecipato alla celebrazione a Westminster con Harry e Megan Markle, presto sposi.

Il 25 è l'Anzac Day, giorno che ricorda i caduti in guerra delle forze armate australiane e neozelandesi e la cerimonia è iniziata all'alba: alle 5 del mattino. Poi è proseguita con una celebrazione a Westminster dove, come detto, il duca di Cambridge non è mancato. Ma è stato vittima di una serie di colpi di sonno che non sono certo sfuggiti ai fotografi. Come scrive Vanity Fair, William ha faticato a tenere gli occhi aperti. Magari perché l'abbazia è poco luminosa, o magari perché il discorso del pastore era un po' soporifero. O magari non sarà perché il terzo royal baby, come quasi tutti i neonati del mondo, gli ha fatto passare notti in bianco? Fatto sta che le fotografie che mostrano la faccia stravolta e gli occhi socchiusi di William hanno già fatto il giro del mondo.

"Torno in un minuto". Terzo royal baby, ecco cosa ha fatto William poco dopo il parto. E, appena è ricomparso davanti all'ospedale... pioggia di flash!