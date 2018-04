Il terzo Royal Baby è nato il 23 aprile e gode di ottima salute. I sudditi della corona inglese hanno salutato con gioia il nuovo arrivato, ma la curiosità sul nome non è ancora stata soddisfatta e tutti si domandano come si chiamerà. Anche se in casa è arrivato un nuovo bebé gli impegni istituzionali non finiscono. William infatti è stato paparazzato durante la prima uscita pubblica dopo essere diventato nuovamente padre ed è apparso sereno e rilassato, a testimonianza che il piccolo si starebbe comportando proprio bene. Il duca di Cambridge è comparso al fianco della futura cognata Meghan Markle e del fratello Harry per prendere parte alla commemorazione dell’Anzac Day in memoria di tutti i soldati delle forze armate australiane e neozelandesi morti in guerra, all'Abazia di Westminster. Kate Middleton ovviamente era assente giustificata, mamma da pochi giorni rimasta in casa per accudire anche George e Charlotte. "Sta bene e, per fortuna, finora sta dormendo abbastanza", ha dichiarato l’erede al trono, riferendosi al principino, "Possiamo quindi dire che si comporta bene". (continua dopo la foto)



Nel corso della giornata, William si sarebbe tradito e avrebbe lasciato sfuggire qualche suggerimento sul nome del terzo figlio nato pochissimi giorni fa. Nel corso della cerimonia il neo papà ha incontrato Sir Jerry Mateparae, Alto Commissario neozelandese nel Regno Unito, così il Decano di Westminster ha scherzato sul nome attesissimo, dicendo: "Jerry vorrebbe che fosse Jerry" e William ha risposto: "Jerry è un nome forte". I nomi di George e Charlotte sono stati annunciati due giorni dopo la loro nascita, secondo quanto accaduto in passato tra oggi e domani dovrebbe essere svelato l'attesissimo nome del nuovo nato. Ma intanto il campo delle possibilità e delle supposizioni resta aperto.Infatti, continuano le scommesse sul nome. Secondo quanto riportato dal portale express.co, gli esperti prevedono che l'annuncio sul nome del bebè a stretto giro. Intanto dall'Inghilterra si provano a fare previsioni riguardo la scelta del nome. Le opzioni più quotate al momento sono tre: il nome del Royal Baby potrebbe essere Albert, Arthur oppure James. Intanto, torna d'attualità il tema della successione al trono britannico. La nascita del terzo figlio di William e Kate aumenta anche la distanza tra i due figli di Carlo. Il bambino precederà infatti suo zio come erede al trono, così come stabilito dall'Act of Settlement del 1701, dalla Succession to the Crown Act del 2013, che ha abrogato il Royal Marriages Act del 1772 e dalla Common law.

