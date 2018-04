Terzo royal baby, l'attesa è finita: Kate Middleton ha dato alla luce un maschietto. Lo ha annunciato Kensington Palace a mezzo Twitter: il piccolo, che pesa 3,8 kg, è nato alle 11,01 (mezzogiorno in Italia) del 23 aprile 2018, sta bene, così come la neo mamma. Papà William, si legge sempre nella nota ufficiale, ha assistito al parto. Kate è arrivata ala Lindo Wing del St. Mary's Hospital di Londra, lo stessa clinica dove erano nati il primogenito, George, 5 anni il prossimo 22 luglio, e Charlotte, che il 2 maggio ne compirà 3, intorno alle 6 del mattino (le 7, ora italiana) e dopo poche ore è nato il secondo maschietto di casa. Sul nome, però, ancora nessuna notizia ufficiale. I bookmakers, nel frattempo, appena appreso il sesso del neonato hanno 'aggiornato' le quote sul nome del royal baby. Quello in pole, a 3,50, adesso è Arthur, seguito da Philip (a 4,50) e da Thomas o Albert (a 5,50). Ai piedi del podio anche James a 7,50, Edward o Henry a 9 volte la scommessa e Jack a 11,00. Doppia cifra, a 15,00, per uno tra Louis, Alexander, Peter o Frederick, mentre per un piccolo William la quota sale a 19,00; Charles, come il nonno, si gioca a 26,00. (Continua dopo la foto)



Il nuovo arrivato ha già ricevuto visite. Tra i primi a conoscerlo, riporta Vanity Fair, i fratellini George e Charlotte. Nel primo pomeriggio, infatti, intorno alle 16 ora locale, è comparsa un'auto scura di fronte alla Lindo Wing per scortare il neo papà a Palazzo. "Torno in un minuto", ha detto William, vestito con la camicia azzurra e la giacca, ai giornalisti. Ha dispensato sorrisi alla folla, ma tradiva l'aria un po' stanca. Nel frattempo, su Twitter, Kensington Palace annunciava l'arrivo imminente dei principini in ospedale, dalla mamma. L'aveva detto che ci avrebbe messo poco a tornare. E infatti il duca di Cambridge è ricomparso poco dopo con i bambini, che non si vedevano in pubblico da diversi mesi.Baby George, ancora in uniforme da scuola (anche stamattina era in classe), non ha mancato di sfoggiare il suo solito adorabile broncetto; la piccola Charlotte, invece, con un vestitino celeste a fiori e un cardigan blu, ha regalato grandi sorrisi ai fotografi e ai giornalisti, voltandosi più volte per salutare tutti. Forse non vedeva l'ora di conoscere il nuovo arrivato in famiglia. Anche lei ora è una 'sorella maggiore'. A proposito. Il piccolo è quinto in linea di successione al trono e la stampa britannica parla già di Charlotte come di una bambina entrata nella storia, anche se non sarà mai regina. È infatti la prima volta nella royal family che un maschio non fa scalare di posizione una femmina, scrive sempre Vanity.

