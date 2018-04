Dopo tanta trepidazione, finalmente il terzo Royal Baby è arrivato. Alle 11.01 di lunedì 23 aprile, proprio nel giorno di San Giorgio il piccolino è arrivato per la felicità dei suoi genitori e di una nazione intera. Dopo il parto, William è subito andato a prendere George e Charlotte per fargli conoscere il nuovo arrivato e poco fa, la Duchessa di Cambridge ha lasciato il St. Mary’s Hospital per rientrare a Kensington Palace. Ad attenderla sin dalle prime ore del mattino, una folla di sudditi e giornalisti che volevano mostrare il loro interesse e il loro affetto alla coppia reale. La trentaseienne è apparsa, come sempre, radiosa mentre teneva tra le braccia il suo bambino. Al suo fianco, il principe William. Per l'occasione, la Middleton ha indossato un vestito rosso con un colletto in pizzo bianco ed era assolutamente deliziosa in questo principio di primavera. La notizia della nascita del terzo figlio del Duca e della Duchessa di Cambridge è stata diffusa intorno alle 14.00, solo dopo che era chiaro che tutto era andato bene e che la mamma e il bebè godevano di ottima salute. (continua dopo la foto)



Erano giorni ormai che tutti aspettavano, la clinica era stata presidiata e la stanza di Kate era pronta. Poi finalmente il comunicato ufficiale: "Sua Altezza Reale La Duchessa di Cambridge ha partorito un figlio alle ore 11 01. Il bimbo pesa 3,8 chili. Il duca di Cambridge era presente al momento della nascita. Sua Altezza Reale e suo figlio stanno entrambi bene". Dopo aver assistito al parto ed essersi sincerato delle buone condizioni di salute di Kate Middleton, William ha lasciato l'ospedale per tornare a Kensington Palace. Ad attenderlo, George e Charlotte. I bambini si sono recati insieme al padre a conoscere il loro fratellino.Charlotte, con una graziosa gonnellina a fiori, si è fermata a salutare i fotografi e i giornalisti. George – con maglioncino e pantaloni corti – ha regalato ai presenti i suoi adorabili bronci. Dopo una breve visita alla madre e al bimbo appena nato, sono tornati a Kensington Palace. Ma intanto infuriano i pettegolezzi. Da qualche tempo gira voce che tra Kate e William ci sia maretta. Il figlio di Diana infatti sembra cha abbia avuto qualche difficoltà ad accettare la terza gravidanza e per parte sua la duchessa è in apprensione per la freddezza del marito. Tuttavia in molti sono convinti che il pargoletto appena arrivato metterà pace in famiglia.

Ti potrebbe interessare anche: Kate Middleton in ospedale: è iniziato il travaglio. La duchessa è stata ricoverata al reparto maternità e, a quanto pare, darà alla luce il terzogenito nel giro di pochissimo. Le indiscrezioni