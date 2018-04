La mamma è di una bellezza sconcertante e il papà è sempre stato considerato un vero sex symbol. Da due genitori così non poteva che venire fuori un vero capolavoro. Parliamo di Carys, la figlia di Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas. La 'piccola' di casa è nata nel 2003, due anni dopo il fratello Dylan Michael Douglas, e oggi è una splendida 15enne con un futuro radioso davanti a sé. Fino a qualche tempo fa i due ragazzi erano sempre nella retroguardia, presenziavano agli eventi assieme ai genitori, ma sempre in modo protetto e discreto. Ora però la musica è cambiata e la bella 15enne ha fatto il suo 'debutto' nello starsystem. Domenica 8 aprile Carys, infatti, camminava a braccetto con la madre Catherine Zeta-Jones alla sfilata di Dolce&Gabbana. È appena un'adolescente e vanta già un corpo super femminile, la ragazza assomiglia molto alla madre: stesso sorriso, stesso fascino. Ma ricorda moltissimo anche il padre. Insomma un mix perfetto. E dal momento che Carys è ricorda in modo impressionante entrambi i genitori, tutto fa pensare che voglia seguirne le orme. In molti si domandano se farà l'attrice e infatti ha affermato di essere interessata al cinema. (continua dopo la foto)



L'amore tra Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas è nato nel 1999. Si sposarono al Plaza di New York alla fine del 2000 e hanno avuto due figli: Carys, che sta cominciando ora a essere notata, e Dylan Michael, di 17 anni. Carys è anche nipote di Kirk Douglas. A questo proposito, la madre ha detto parlando dei suoi figli: "So che sarà difficile per loro, perché non c'è il loro nonno Kirk, ci sono io e c'è Michael, ma a loro piace recitare e sono bravi". Date queste premesse in molto hanno pensato che l'arrivo di Carys alla sfilata della casa di moda Made in Italy forse non è stato casuale. Dolce&Gabbana, infatti, recluta spesso "figli di" per farli sfilare sulle sue passerelle.





Gabriel Kane Day-Lewis, figlio di Isabelle Adjani e Daniel Day-Lewis, e le sorelle Sophia e Sistine Stallone, figlie di Sylvester Stallone, per esempio, hanno già firmato un contratto con il marchio italiano. Quindi è molto probabile che sia arrivato anche il turno di Carys Zeta-Jones Douglas, che unisce il fascino britannico a quello statunitense. Lo scorso anno, durante la Settimana della Moda, Catherine Zeta-Jones rivelò a marieclaire.com: "Carys era così eccitata, si è goduta ogni minuto, erano anni che mi chiedeva di portarla a una sfilata". È, quindi, probabile che da ora in poi la vedremo spesso in coppia con la madre a nuovi eventi.

