La bella stagione si avvicina e tutti sappiamo quanto sia importante proteggersi dai raggi solari che possono essere molto aggressivi per la nostra pelle. Ma se noi nel Belpaese ne siamo consapevoli al di là dell'oceano (e chi lo avrebbe mai detto) pare proprio che non ne sappiano nulla. Come riportato da Business Insider Italia, pare che negli Stati Uniti le creme solari dotate di filtro uva siano praticamente un miraggio. "Se nei prossimi mesi dovete recarvi in visita a un amico che vive negli Stati Uniti e non sapete cosa portargli in dono visto che, poiché è americano, ha di certo tutto già a portata di mano, sappiate che potreste renderlo felice portandogli una crema solare. Non serve spendere un capitale, ne basta una da pochi soldi, di quelle che si trovano al supermercato: di certo sarà migliore di quella che usa lui in America. Sì perché in America, assurdo a dirsi, le creme solari di fatto non ci sono, o meglio ci sono, ma sono poco usate e, comunque, poco efficaci". Una cosa stranissima, dal momento che in America sono famosi per essere decisamente 'fissati' nella prevenzione dei tumori. (continua dopo la foto)

Ultimamente abbiamo visto Caitlyn Jenner combattere proprio contro un tumore della pelle, anche Jane Fonda ha avuto lo stesso problema e persino Hugh Jackman si è trovato ad affrontare lo stesso cancro. Come è possibile tutto ciò? "La risposta - scrive Business Insider Italia - è semplice e sta, per così dire, nella domanda, ossia nella stessa paranoia che guida l’America in fatto di scelte e di salute e farmaci: le creme solari ci sono, ma non funzionano, perché sono vecchie". A quanto pare la formulazione della creme solari statunitensi viene aggiornata dal 1999, epoca in cui, comunque era già molto più indietro delle nostre. E le formule non vengono aggiornate perché le creme solari sono considerate farmaci e non, come accade in Europa, cosmetici e dunque, ogni modifica alla loro composizione deve passare per decine di vagli scientifici e autorizzazioni.



Tale procedura può richiedere decenni e va da sé che l'innovazione in questo campo lascia a desiderare. Tanto per dare un’idea di quanto siano datati, spiega Business Insider Italia, i prodotti americani, basta pensare che l’ultimo eccipiente è stato aggiunto nel 1999, al termine di un processo di autorizzazione iniziato molti anni prima. Il risultato è che, per fare un esempio, se andate su una spiaggia americana, può capitarvi di vedere ancora quello che da noi non si vede più dalla fine degli anni ‘80, ossia volti e schiene bianche di crema, troppo compatta e soda per sciogliersi e decisamente poco bella a guardarsi. "Quindi - consiglia il quotidiano -: se avete un amico in America e volete fargli un dono gradito, portategli una crema solare. Se non dovesse ringraziarvi lui, lo farà di certo la sua salute. E non solo la sua, dal momento che secondo la American Cancer Society, nel solo 2018, saranno diagnosticati 91mila nuovi melanomi".

