Meghan Markle bollente. Troppo bollente: ecco perché Buckingham Palace voleva che queste foto, pubblicate in esclusiva dal settimanale Oggi, rimanessero segrete in vista del matrimonio. Matrimonio che, dopo tanti rumor, sta per essere celebrato: meno di un mese e Meghan diventerà la moglie di Harry. Ma in fondo meglio che siano usciti ora questi scatti, prima delle nozze, che dopo, quando la Markle diventerà una principessa consorte e membro della royal family a tutti gli effetti. Le immagini sono hot. E se ne parlava da mesi, ma ora sono finite online. Nel Regno Unito, scrive Oggi, giornali e siti web si sono ben guardati dal pubblicarle perché, seppur non siano poi così spinte, farebbero sicuramente scandalo a corte. Proprio come quelle di Kate Middleton apparse tempo fa sul magazine francese Closer, poi condannato a risarcire la privacy violata della duchessa con 100mila euro. Anche Meghan, come Kate, è in topless, ma la differenza (per nulla irrilevante) è che queste foto ora pubbliche sono state scattate prima che l'attrice di Suits incontrasse il suo principe. Risalgono a giugno 2016 e, da quanto si sa, la coppia prossima alle nozze si è incontrata a Londra il mese successivo. (Continua dopo la foto)

Quell'estate Meghan era in Grecia per festeggiare l'addio al nubilato di Lindsay Jill Roth, una delle sue migliori amiche, scrive sempre Oggi. Ed è stata proprio la Roth, nel suo account Twitter, a postare la sua foto in topless taggando Meghan e ringraziandola per averla scattata. Nelle immagini hot finite in pasto al web, infatti, la quasi moglie di Harry è intenta ad armeggiare con uno smartphone o una macchina fotografica per un selfie. A ulteriore prova, nello stesso post viene taggata anche Jessica Mulroney, un'altra amica stretta della Markle che, infatti, il gossip dà come sua damigella d'onore al matrimonio. Che Meghan fosse in Grecia all'addio al nubilato è confermato da un'altra immagine ancora presente sul profilo di Lindsay Jill Roth che, in quel periodo, cinguettava e ritwittava in continuazione articoli di Meghan dal suo blog The Tig, ora rimosso dalla rete. (Continua dopo le foto)

Uscite queste immagini di Meghan a seno nudo, Kensigton Palace ha liquidato la faccenda dicendo che quella in foto non sarebbe lei. Si tratterebbe di un falso, dunque. Non che sia impossibile, dal momento che oggi è un gioco da ragazzi creare fake quasi perfetti con software facilmente reperibili. Quindi non sapremo mai, nonostante i particolari sopra descritti che dimostrerebbero l'autenticità degli scatti, se questa ragazza sorridente con indosso solo la parte sotto del bikini sia davvero la Markle. Di certo, però, questi scatti del passato non hanno fatto piacere né alla regina, né agli altri membri della royal family. E soprattutto a Harry, che già in passato ha chiesto alla stampa di rispettare la privacy della sua fidanzata. Invano, a quanto pare. Ma si sa, quando si è un personaggio pubblico è difficile se non impossibile che accada.

