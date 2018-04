Le indiscrezioni sull'imminente royal wedding, ormai, sono all'ordine del giorno. Manca una manciata di settimane al 19 maggio, giorno X da segnare sul calendario per gli appassionati di vicende reali perché, a star a sentire il gossip, il matrimonio di Meghan Markle e il principe Harry sarà davvero speciale. Diverso, quantomeno, dagli ultimi andati in scena. Intanto, e questo è ufficiale, sappiamo che i futuri sposini non vogliono regali, ma donazioni in beneficenza. Lista di nozze solidale, dunque, per l'attrice e il secondogenito di Carlo e Diana, che seguono così le orme di Kate Middleton e di William, che si sono sposati dal 2012 e avevano deciso di destinare gran parte degli introiti per il royal wedding in operazioni benefiche. Come si legge nel comunicato ufficiale diramato sul sito della famiglia reale, Harry e Meghan ringraziano per i tanti auguri ricevuti dopo l'annuncio del fidanzamento ed esprimono una precisa volontà: quella di non inviare un regalo di matrimonio, ma di investire in una delle 7 organizzazioni a scopo benefico da loro scelte. Al loro matrimonio, i duchi di Cambridge agli invitati avevano chiesto di donare in beneficenza ad alcune organizzazioni selezionate dalla stessa Kate, anche se non sono mancati i doni più tradizionali. (Continua dopo la foto)

Fermo restando il fatto che Harry e Meghan non hanno alcun rapporto formale con le organizzazioni benefiche scelte, la coppia ha optato per associazioni che rappresentano una serie di temi a loro cari, tra cui "lo sport per il cambiamento sociale, l'emancipazione femminile, la conservazione, l'ambiente, i senzatetto, l'Hiv e le forze armate. Molti di questi sono piccoli enti di beneficenza e la coppia è lieta di essere in grado di amplificare e dare visibilità al loro lavoro", si legge nella nota ufficiale. Anche gli allestimenti floreali del matrimonio, creati dalla floral designer londinese Philippa Craddock, saranno devoluti in beneficenza, hanno fatto sapere gli sposi qualche giorno fa. La curiosità sui dettagli delle prossime nozze è arrivata alle stelle e tra i 'dubbi esistenziali' c'è anche quello su chi ricoprirà il ruolo di damigella d'onore della sposa. (Continua dopo le foto)

Dalla famiglia reale ancora nessuna notizia, ma tra le numerose ipotesi che circolano, un nome in particolare sembra essere il più quotato: quello di Jessica Mulroney, una delle migliori amiche di Meghan. Stilista canadese, wedding planner e organizzatrice di eventi, la Mulroney non è proprio una sconosciuta, conta 105mila seguaci su Instagram. Lei e Meghan sono molto legate e, secondo alcune fonti, è proprio Jessica ad aiutare Meghan a prendere le decisioni più importanti, scelta dell'abito da sposa compresa. "Meghan e Harry si fidano di Jessica. Lei e suo marito, Ben, erano al corrente della loro storia d'amore prima di chiunque altro e fanno parte della loro cerchia ristretta", sostengono le fonti.

