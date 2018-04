Le nozze si apprestano e i sudditi britannici, mentre aspettano l’arrivo del terzo Royal Baby, già stanno pregustando il giorno delle nozze tra Meghan Markle e il principe Harry. L’attrice americana grazie alla serie Suits aveva ottenuto un grande successo a livello planetario, anche se proprio il suo futuro sposo ha ammesso che prima di fare la sua conoscenza di lei non sapeva nulla. Ma da quel momento è capitolato come una pera cotta: Meghan è affascinante, bella, talentuosa e interpreta a puntino il nuovo ruolo di compagna e tra poco moglie di un principe. Naturalmente questa unione reale ha attirato su di lei moltissimi riflettori e la curiosità sul suo conto è diventata totale. Le indiscrezioni in effetti sono molte, la Markel viene da una famiglia problematica, è stata già sposata e prima di fidanzarsi con Harry giocava al ruolo della femme fatale. Insomma un gran cambiamento. Naturalmente non poteva non scattare il paragone con Kate la divina. La moglie di William è ancora in pole position, ma va detto che Meghan sta accorciando le distanze. Sono in tanti infatti quelli che iniziano a preferirla alla cognata. (continua dopo la foto)

I suoi outfit sono tra i più invidiati. Meghan ha un gusto ineccepibile e abbastanza denaro (guadagnato con le sue forze) da potersi permettere ciò che vuole. Di recente, però, durante una delle apparizioni pubbliche in compagnia del futuro marito, ha lasciato tutti senza parole con un dettaglio molto particolare che ha dimostrato che è una donna assolutamente "normale". Esatto, starà pure entrando nella famiglia reale più cool del mondo, ma questo non significa che sia immune da alcune cose banali, tipo l’invecchiamento e i capelli bianchi. Di recente Meghan ha preso parte al tour dell’Irlanda del Nord in compagnia del futuro marito e, oltre a sfoggiare uno dei suoi soliti chignon spettinati, considerati contro ogni tipo di etichetta reale, sono stati moltissimi quelli che hanno notato un dettaglio particolare sulla sua chioma. La futura principessa ha un unico capello bianco al centro della testa, per la precisione all'altezza della fila, e non ha paura di metterlo in mostra.





Ma calma, qualcuno si è scandalizzato? Affatto, la cosa è stata definita "magnifica" dai media internazionali, visto che è la prova della sua assoluta “normalità": Meghan è una di noi, anche noi possiamo sposare un Harry (magari). A parlarne per prima è stata la giornalista Sally Holmes, che con il suo articolo ha però scatenato l'indignazione da parte di molti utenti dei social. Il motivo? Secondo loro non si tratterebbe di una vera notizia ma solo di una forma di voyeurismo. Al di là dei pettegolezzi e dei sensazionalismi, resta comunque insolito che una personalità tanto in vista come una futura rappresentante della Royal Family non ponga attenzione nel non rivelare una piccola imperfezione. Certo, alla fine si tratta solo di un capello bianco.

