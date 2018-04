Tutti a chiedersi che fine abbia fatto il principe Filippo, marito della regina Elisabetta d'Inghilterra e duca d'Edimburgo. In questi giorni di Pasqua la preoccupazione e la curiosità dei sudditi ha raggiunto livelli talmente alti da costringere Buckingham Palace a intervenire. Sappiamo bene che il principe, 96 anni, si è ritirato da tempo dalla vita pubblica. Una decisione presa di comune accordo con la sovrana e arrivata a maggio 2017. Una sorta di pensione, vediamola così, che sarebbe partita nell'autunno successivo. Ma come specificato a suo tempo da un portavoce di palazzo, nonostante l'annuncio il principe consorte "potrà ancora scegliere di frequentare alcuni eventi pubblici di volta in volta". All'epoca Buckingham Palace si era limitata a specificare che Filippo "si ritira dagli impegni pubblici", senza precisare motivazioni concrete legate, come si poteva pensare, al suo stato di salute. Ma è apparso comunque chiaro che alla sua età (attualmente detiene il record del più longevo fra i coniugi di tutti i monarchi mondiali) cominciava a diventare complicato garantire la presenza ai numerosi eventi. Nel recente passato, per esempio, il Duce era già finito nel mirino dei tabloid britannici per malesseri passeggeri o per essersi addormentato in certe occasioni. (Continua dopo la foto)

Agli eventi più importanti, quelli che riuniscono l'intera famiglia reale, il principe consorte però non manca mai. Quindi, dopo averlo visto disertare ben tre impegni ufficilali nel corso degli ultimi dieci giorni, compresa la messa di Pasqua alla quale hanno preso parte tutti, i sudditi hanno iniziato a preoccuparsi sempre più seriamente. Le voci e gli interrogativi, dunque, hanno iniziato a circolare con insistenza, al punto che per frenare ansia e pettegolezzi da Buckingham Palace è arrivata una risposta: "Il Duca ha qualche problema di salute". Poi un insider ha rivelato qualche dettaglio in più, precisando però che questa indisposizione del principe consorte non sarebbe allarmante. (Continua dopo le foto)

Stando a quanto reso noto dalla fonte, il Duca di Edimburgo da anni soffre di problemi all'anca. Negli ultimi giorni i dolori si sarebbero acuiti al punto da impedirgli di prendere parte agli impegni ufficiali in programma. Ecco da dove deriverebbero le sue frequenti assenze degli ultimi tempi. Come detto, però, non si tratterebbe di nulla di preoccupante. Il 96enne sarebbe semplicemente restio a mostrarsi in pubblico in difficoltà per quei problemi all'anca che stanno compromettendo la sua mobilità. "Il duca di Edimburgo ha problemi all'anca che stanno compromettendo la sua mobilità - sostiene l'insider - Non c'è motivo di allarmarsi ma, trattandosi di un uomo orgoglioso, non vuole apparire sofferente in pubblico. Non per niente lo chiamano il 'Duca di ferro'".

“Nozze salate per Harry e Meghan”. Una cifra esorbitante. Di gran lunga più costoso di quello di William e Kate, il matrimonio tra il principe e la Markle si annuncia faraonico. Chi paga il conto? Di certo non la casa reale e la cosa non piacerà a tutti