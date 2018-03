Fabrizio Corona libero vuol dire tante cose. Si è detti della nuova vita dell'ex re dei paparazzi, voglioso di sistemarsi, sposarsi di nuovo e avere un altro figlio. Intanto, però, gli affari devono sempre essere portati avanti, e così l'ultima iniziativa commerciale è questa: "Adalet", termine che in turco sta per ”giustizia”, ed è questo il nome che Fabrizio Corona ha dato alla sua nuova linea di abbigliamento. Da qualche settimana, lo staff del noto personaggio televisivo italiano, si sta occupando di rendere noto il brand sui social. Sul profilo Instagram di Fabrizio sono state postate diverse foto dello stesso con felpe e t-shirt che richiamano il nuovo marchio ma non solo. ”Adalet” è impresso anche sulla pelle. Fabrizio Corona ha, infatti, un tatuaggio sul collo che riporta la scritta Adalet. ”Stiamo lavorando per voi” è la descrizione affiancata alle immagini dei primi capi sull’account ufficiale del brand. Account che posta stories anche della fidanzata (e futura sposa) di Corona, Silvia Provvedi (cantante del duo ”Le Donatella” insieme alla sorella Giulia) con indosso felpa e pantaloni gialli del trade-mark. (Continua a leggere dopo la foto)

"Adalet non è soltanto un brand, è un concetto: giustizia." Questo quanto riportato sul social network Instagram. Il termine scelto come nome del logo di Fabrizio Corona viene dal vocabolario turco e significa letteralmente giustizia, parola che è sicuramente risuonata più volte nella vita dell'uomo e di chi parla di lui. La linea, dunque, pare non voler essere semplicemente una marca d'abbigliamento ma un vero e proprio urlo. Dopo la precedente "Si Puede" è questo, quindi, il nuovo brand su cui punta Corona.

Lo shop online aprirà ufficialmente il 3 di Aprile. La notizia è stata resa ufficiale dal sito del brand ”Adalet” ancora in via di costruzione (www.adaletofficial.it) scritta bianco su sfondo rosso, colori che ritroviamo negli indumenti di Fabrizio Corona, in attesa di rivederlo in tv.

