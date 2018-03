Impossibile non ricordare lo straziante funerale di Lady Diana: 2 milioni le persone che si sono sintonizzate in tv, mentre altre 2mila si sono recate di persona all'abbazia di Westminster per seguire uno degli eventi più partecipati della recente storia della Gran Bretagna. Morta per via di un tragico incidente stradale nell'agosto 1997, la principessa triste ha scritto un capitolo importante nella storia della monarchia inglese e nel 2017 è ricorso il 20esimo anniversario della scomparsa. Motivo per cui i figli, William e Harry, allora due bambini, hanno omaggiato la defunta mamma ricordando quel giorno dolorosissimo in cui hanno dovuto dirle addio. Per la prima volta i figli di Carlo e Diana hanno raccontato il loro dolore e condiviso i ricordi più intimi in un'intervista toccante e sincera all'emittente televisiva Itv. "Camminare con Harry dietro la sua bara è stata la cosa più difficile che abbia mai fatto in tutta la mia vita. Sentivo la sua presenza camminare al nostro fianco, per aiutarci a sopportare tutto quello", ha detto il marito di Kate Middleton, presto papà per la terza volta, commosso. (Continua dopo la foto)

Ma solo oggi, a quasi 21 anni da quel giorno straziante, arriva una rivelazione del maggiordomo di Lady Diana che riscrive la storia dei suoi funerali. Paul Burrell, come riporta Il Giornale, ha deciso di dare il suo ultimo saluto a Lady D per quello che è sempre stato: una principessa. Di nascosto ha attaccato sul suo corpo la spilla che indicava lo status reale che viene conferita dalla Regina e che le era stata tolta dopo il divorzio da Carlo d'Inghilterra. Lo storico maggiordomo ha tenuto questo segreto per anni per poi raccontare il retroscena a Lisa Oldifield che in un articolo del Daily mail rivela: "Quando Diana è morta, la famiglia reale e quella originaria sono state invitate a fare la veglia la notte prima del funerale, ma non si è presentato nessuno - scrive la Oldfield - Quindi Paul ha colto l'occasione per vestirla e per attaccarle la spilla". (Continua dopo le foto)

Prosegue la giornalista: I membri donne della famiglia reale la indossano per sottolineare il proprio status. Paul mi ha detto: 'Alla fine, Diana ha avuto la sua rivincita'. È stata sepolta come una principessa, come Sua Altezza Reale". Insomma, stando a questa rivelazione di Burrell, Lady Diana è stata sepolta come un membro della famiglia reale. Un gesto, questo del maggiordomo, che ha ridato alla principessa quel titolo nobiliare che aveva perso nel suo travagliato matrimonio con il principe Carlo.

