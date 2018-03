Manca sempre meno alle super nozze del 2018. Meghan Markle e Harry d’Inghilterra sono in dirittura d’arrivo e sul giorno del ‘sì’ stanno cominciando ad uscire soffiate che non faranno piacere a tutti. Dal menu, all’abito della sposa, agli allestimenti, alla sicurezza questo matrimonio si annuncia molto (moltissimo) costoso. Secondo il Telegraph la cifra si aggirerebbe intorno ai 32 milioni di sterline, circa 36 milioni di euro, contro i 23 di Will e Kate e gli 85 di Carlo e Diana. Soltanto per apparecchiare i sausage rolls, le salsiccette ricoperte di pastafrolla che sono d’obbligo a qualsiasi english party che si rispetti, potrebbero andar via qualcosa come 30mila euro. E questa è appena una delle tante voci che, secondo le stime degli esperti, sono in grado di far lievitare il costo delle nozze fra Harry e Meghan. Il matrimonio reale tra il principe britannico e l’attrice americana, fissato per il 19 maggio, si prospetta come uno dei più costosi di tutti i tempi. I conti della serva li ha fatti Bridebook, l’agenzia di wedding planning, ossia organizzazione di feste di nozze, interpellata dal Telegraph. (continua dopo la foto)

Di solito il costo delle nozze reali rimane segreto, insomma a nessuno – neanche ai regnanti - in questi tempi di magra va di far sapere quanto denaro verrà bruciato in un solo giorno. Ma gli esperti in questione hanno fatto due stime e pensano che questa volta il totale supererà di gran lunga la spesa sostenuta per William e Kate. Anche se siamo lontani dai fasti di Carlo e Diana. I dettagli delle nozze, come riportato dal Corriere della Sera, sono da fiaba. L’arrivo degli sposi potrebbe essere salutato da 20 trombe d’argento, il cui costo supera i 100 mila euro. Ancora di più di spenderà per gli addobbi floreali della cappella di San Giorgio al castello di Windsor, dove saranno celebrate le nozze. Per la torta Meghan si è rivolta, come nel suo stile, a una pasticceria un po’ bohemienne dell’East London specializzata in produzioni biologiche e il conto sarà comunque sulle 50 mila sterline. Il grosso della spesa per la cerimonia sarà però rappresentato dal capannone di vetro eretto nei giardini di Frognore House, dove si terrà il ricevimento: un aggeggio che costa 300 mila sterline, circa 350 mila euro.





Discorso parte per l’abito della sposa. Dovrebbe essere, stando alle indiscrezioni, prodotto da Ralph and Russo e costare fra le 300 e le 400 mila sterline. Anche se Meghan potrebbe optare per qualcosa di un po’ più sobrio. Ad ogni modo l’abito della sposa è atteso spettacolare: “Ralph and Russo sono famosi per vestiti fatti a mano incredibilmente belli ed elaborati, in grado di calamitare l’attenzione”, ha preconizzato l’esperta reale Katie Nicholl. Meghan indosserà anche una corona prestata dalla Regina e gioielli della collezione di Diana, la defunta madre di Harry. Altro conto sostanzioso è quello della festa serale, una cena con ballo dove i giovani sposi si scateneranno (dopo che la regina sarà andata a letto) fino a notte fonda. Infine, la sicurezza. La vera spesa è garantire che tutto fili liscio. L’allarme è alto a causa degli attentati dell’anno scorso in Gran Bretagna ma anche per le minacce razziste ricevute da Meghan. Si prevede il dispiegamento di tiratori scelti sui tetti, agenti in borghese tra la folla e un sistema di intercettazione di droni. Tutto questo potrebbe costare fino a 30 milioni di sterline. Chi paga? La spesa per la sicurezza sarà a carico dei contribuenti. Meghan si pagherà il vestito: se lo può permettere, da attrice guadagnava almeno 400 mila euro l’anno. Mentre alla festa contribuirà Carlo, il padre dello sposo, con mezzo milione di sterline.

