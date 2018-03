Il suo è un volto particolarissimo, sembra quasi una gatta. Dei tratti somatici che rimangono impressi e una pelle così imperfetta da essere splendente. Oggi le ‘regole’ della bellezza si sono trasformate. I canoni (maledetti) che ci volevano esageratamente magre, alte impeccabili hanno lasciato il posto a un’espressione estetica che va al di là dello sguardo. Portatori di questo ‘messaggio di pace’ per le donne di tutto il mondo sono, inaspettatamente, i guru e le riviste della moda che normalmente comunicano messaggi differenti. Eppure nel 2018 sulle copertine di tutto il mondo e soprattutto sui social c’è una donna che con il suo aspetto sta rivoluzionando le carte in tavola. Si chiama Tsunaina ed è una modella tibetana che non ha bisogni di parole: spettacolare nella sua naturalità, cattura immediatamente l’attenzione. E sui social è infatti già diventata un’icone assoluta. Per la maggior parte dei fan dei social media, in particolare Instagram, la prima volta che l'hanno vista hanno pensato che il suo volto fosse ritoccato dalla chirurgia, cosa indimostrabile, ma i suoi selfie fanno sempre il pienone. (continua dopo la foto)

Tsunaina la modella tibetana, unico dettaglio che l’Internet ci fornisce, comunica solo con uno sguardo. La truccatrice più eighties del 2018, Pat McGrath, la trasformata in musa per la sua ultima collezione di makeup chiamata Mothership. Il nome della collezione dice tutto, le sfumature dello spazio esterno, gli esseri alieni e in accordo con il modello scelto come musa - Tsunaina. Quando vogliamo fantasticare, Tsunaina ha una faccia che è un'evoluzione della futura struttura ossea umana. Rendilo esotico, bello allo stesso tempo. Ma chi è lei, in realtà? (continua dopo le foto)

warmest Un post condiviso da @ tsunaina in data: Mar 6, 2018 at 11:29 PST





La prima volta che è comparsa sulle passerelle era lo scorso anno, per il marchio Asai Spring 2018, alla Fashion East, London Fashion Week, un'importante passerella collettiva. Una rivista indipendente scrive che, come molti altre modelle, anche Tsunaina è stata "trovata" per strada. Sul suo profilo Instagram pubblica in tibetano, e molti fotografi che hanno lavorato con lei aggiungono l’hashtag "#tibetan". Di più non si riesce a sapere. Senza un cognome, è difficile da trovare perché non è elencato da nessuna parte online, né come modella e non sembra avere altre affiliazioni online oltre a Working-Studios. Ma, con il suo nuovo lavoro come musa di Pat Mc Grath, sembriamo saperne di più.

