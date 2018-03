Scheletri nell'armadio? Un passato che si vuole in qualche modo nascondere? Bene, non è il caso di prendere la decisione, allora, di sposarsi con uno dei reali della Casa del Regno Unito. Che Meghan non fosse di stirpe nobile e che viene da una professione inusuale per la Real Casa, era cosa nota. Solo che le foto scandalo di Meghan Markle, futura moglie di Harry d'Inghilterra, a poco più di un mese dal sì fanno tremare la corona. Il settimanale 'Chi' mostra Meghan in lingerie in una scena hot di una puntata di “Csi: New York” e con in pugno una pistola durante un provino per la serie “Fringe”. Non bastavano quindi le scene super piccanti andate in onda nella serie “Suits”, infatti, la Regina Elisabetta pare sia sempre meno favorevole a questa unione e la conferma c'è stata con la pubblicazione del suo consenso gelidissimo alle nozze. (Continua a leggere dopo la foto)

Senza contare che oltretutto gira voce che esistano immagini della ex attrice a seno nudo... Ma nel frattempo la coppia sta andando avanti, senza badare ai rumors, a organizzare il matrimonio dell'anno: nozze che per ora si aggirano intorno ai 600 mila euro, che papà Carlo d'Inghilterra si è offerto di pagare. Il suo (ormai) passato di attrice sembra essere più pesante del previsto, sia per le scene piccanti della serie “Suits”, sia le foto hot in una scena di “Csi: New York”, sia il provino per “Fringe” con in pugno una pistola. (Continua a leggere dopo le foto)

Intanto stando a quanto trapelato, sembra che a essere in pole position per vestire la sposa sia il duo Ralph&Russo, gli stessi che avevano vestito Meghan per la foto ufficiale del fidanzamento. Chi sono Ralph&Russo, per chi non li avesse mai sentiti nominare. È un duo australiano ma con sede a Londra, in un bellissimo atelier a Mayfair che, guarda caso, affaccia proprio sui giardini di Buckingham Palace, che realizza abiti haute couture che possono perfettamente racchiudere la tradizione reale con il glamour hollywoodiano al quale Meghan è abituata. Il brand vanta clienti del calibro di Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow o Beyoncé, per cui confeziona abiti preziosissimi, lavorati a mano e ricamati con perle, cristalli, fiori. Insomma, più che vestiti sono veri capolavori di alta sartoria.

Ti potrebbe interessare anche: “Meghan è incinta!”. Quarto Royal Baby a palazzo. A sparare l’indiscrezione come se nulla fosse è la Markle. Le sue parole non hanno lasciato spazio a interpretazioni e il gossip è esploso: “Harry lo aveva detto…”