Non delude mai, passano gli anni e Monica Bellucci resta uno schianto. Sensualissima e fascinosa appare nella sua bellezza naturale, nessuno sospetto di ritocchino e se mai li avesse fatti che ci desse subito il nome dello specialista, perché il suo volto è un incanto. Ormai da anni l’attrice umbra si è trasferita a Parigi, ma di tanto in tanto torna in patria e l’ultima occasione è stata quella della 62esima edizione dei David di Donatello che si è svolta il 21 marzo a Roma. Sul red carpet hanno sfilato in tanti ma a conquistare il pubblico è stata proprio lei: ‘Monicà’ che ha preso parte alla cerimonia di premiazione per consegnare il Life Achievement Award 2018, ovvero un premio alla carriera, al regista Steven Spielberg. Per l'occasione non solo ha indossato un abito (cucito addosso) che ha messo in evidenza le sue forme ma ha anche sfoggiato un nuovo taglio di capelli. La cosa ha colpito, dal momento che la Bellucci per anni ah portato i capelli lungi, mori, sulle spalle e con la frangetta. Questo hair look era diventato un po’ il suo segno distintivo, una sorta di marchio di fabbrica. (continua dopo la foto)

Con un lob da fare invidia a Kim Kardashian, lunghezza alle spalle, punte in sotto alla Raffaella Carrà, e riga al centro, Monica le ha azzeccate tutte. La star già da un po’ si è convertita a questa scelta ma ai David ha conquistato tutti, dimostrando che si può essere splendide sempre e comunque a tutte le età. Già a febbraio quando è stata insignita del premio Filming On Italy Award, un riconoscimento alla sua carriera di attrice internazionale al Festival Filming on Italy a Los Angeles, la Bellucci aveva il taglio pari e in abito rosso era strepitosa. Ma questa volta era veramente al top. Il lob che ha sfoggiato è un taglio universale, al quale la maggior parte delle sue colleghe si è (prima o poi) convertita (Penelope Cruz, Jennifer Lopez, Jennifer Aniston per citarne alcune son passate per la fase taglio medio), capace di valorizzare ogni forma del viso grazie alla lunghezza che arriva ad altezza clavicole, senza raggiungere le spalle. (continua dopo le foto)

Monica indossava un lungo abito nero ricoperto di brillantini firmato Balmain, caratterizzato da uno scollo generoso, delle spalline imbottite e un piccolo spacco al centro della gonna. Per completare l'outfit ha indossato delle calze nere coprenti e dei sandali abbinati con il tacco altissimo ma ad aver lasciato tutti senza parole è il suo nuovo taglio di capelli. La Bellucci ha tagliato la chioma, passando a un bob lungo fino alle spalle portato liscio e con la fila centrale che addolcisce i suoi lineamenti impeccabili. A 53 anni Monica ha dimostrato di essere ancora un'indiscussa icona di bellezza e di riuscire a lanciare nuove tendenze. In quante chiederanno al parrucchiere l'esclusiva acconciatura? L'unica cosa certa per il momento è che lo splendore e il fascino dell'attrice sono qualcosa di senza tempo: anche se gli anni passano, rimangono immutati.

