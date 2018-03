Royal wedding: mancano meno di due mesi. Il 19 maggio si fa sempre più vicino, quindi le indiscrezioni e i retroscena sul gran giorno del principe Harry e di Meghan Markle fioccano. L'abito da sposa, a quanto rivela un insider di Palazzo, non sarà bianco visto che l'attrice è divorziata e dovrebbe portare la firma della maison londinese Ralph & Russo. Il brand fondato nel 2007 da Tamara Ralph e Michael Russo, entrambi australiani, è tra i favoriti della futura principessa. L'aveva già scelto per le foto ufficiali del fidanzamento nella residenza di campagna dei Windsor Frogmore House, quando ha indossato un elegante abito nero con un ricamo foliage d'argento sul corpino e una maxi gonna da gran sera della collezione Couture Autunno-Inverno 2017 della griffe (il prezzo, tanto per la cronaca, si aggira intorno alle 56mila sterline). E la torta nuziale? Kensington Palace ha annunciato tramite tweet che la pasticciera incaricata di preparare il dolce per il matrimonio di Harry e Meghan sarà Claire Ptak della pasticceria Violet Cakes. Food stylist e scrittrice, proprietaria di una piccola bakery nel cuore dell’East London, Claire Ptak, 62 milioni di follower su Instagram, è famosa per l'utilizzo di ingredienti organici e stagionali e tiene anche una rubrica sul The Guardian. (Continua dopo la foto)

Meghan conosce la pastry chef da anni, l'ha anche intervistata per il suo blog di lifestyle The Tig. Per le sue nozze Claire realizzerà una torta al limone e sambuco che, si legge nel comunicato ufficiale, racchiuda i 'sapori della primavera', ricoperta di creama al burro e fiori freschi. Ma torniamo al vestito da sposa. È top secret come gli accessori e, pare, sarà disegnato da Ralph & Russo, ma, eccoci all'ultimo rumor, Meghan sembra essere decisa a rendere tributo alla suocera che non potrà mai conoscere: Lady Diana. Secondo alcune fonti della famiglia reale, infatti, la futura moglie di Harry per le nozze indosserà la tiara della principessa Diana con il suo abito da sposa, riporta D di Repubblica. Diana ha sfoggiato il prezioso gioiello in varie occasioni, prima tra tutte il suo matrimonio con Carlo. (Continua dopo le foto)

Contrariamente a quanto si possa pensare, la tiara è di proprietà della famiglia Spencer da diverse generazioni e sembra che i nonni materni di Harry abbiano accettato con piacere di 'prestarla' a Meghan. Già a fine novembre scorso, i futuri sposini avevano omaggiato Lady D scegliendo il Sunken Garden di Kensington Palace, giardino da lei amatissimo, per annunciare il fidanzamento alla stampa. Anche Kate Middleton aveva reso omaggio a Diana nel giorno delle sue nozze con William, il 29 aprile 2011: la duchessina aveva scelto il suo stesso profumo, o meglio una fragranza con note di mughetto, lluminum’s White Gardenia Petals, simile a quel Quelques Fleurs di Houbigant Paris che, secondo UsMagazine, Lady Diana nel 1987 aveva spruzzato sul proprio abito da sposa. La tiara indossata da Kate, invece, era un 'prestito' della Regina: una coroncina di diamanti che lei stessa aveva indossato in occasione dei suoi 18 anni.

