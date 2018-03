Doveva essere tutto top secret fino al giorno delle nozze, eppure qualcosa è andato storto. Mancano ancora quattro mesi alle nozze dell'anno, quelle tra il principe Harry d'Inghilterra e Meghan Markle, e il sito americano TMZ ha pubblicato i bozzetti dell'abito che la futura principessa indosserà. La richiesta degli schizzi era arrivata proprio da Buckingham Palace. La famiglia reale infatti aveva contattato direttamente la stilista Inbal Dror per avere alcune proposte, da valutare insieme alla sposa. Nei disegni, trapelati sulle pagine del sito americano, Inbal Dror ha immaginato la sposa in due versioni: la prima, ispirata agli anni Quaranta, con una silhouette aderente e quasi minimal che si rileva a sorpresa molto ricca nella parte posteriore dell'abito. La seconda, più tradizionale, arricchita da una piccola tiara. Entrambi i vestiti hanno le maniche lunghe, come richiesto dal protocollo regale. La stilista, che ha firmato gli schizzi con la dedica ''For Meghan Markle with love'', è conosciuta per i suoi abiti molto sexy e audaci. Tantissime le fan della Dror, tra queste spicca anche Beyoncé, che ha indossato un suo vestito per la cerimonia dei Grammy's dello scorso anno. (Continua a leggere dopo la foto)

La maison di Inbal Dror è nata solo nel 2014, eppure i suoi abiti sono già nei saloni di moda spose più prestigiosi del mondo. Dopo la collezione del 2015 ispirata alla nostalgia e caratterizzata da modelli vintage, gli abiti da sposa di Inbal Dror 2017 sono decadenti e regali.Con una palette cromatica che spazia dall'avorio al bianco vaniglia, fino a toccare la sfumatura champagne, sono anche ricchi di dettagli come strati di tulle e strisce di paillettes. Scollature vertiginose si susseguono a spacchi profondi, mettendo in mostra la figura femminile ed i suoi punti strategici, dal decollete alla schiena, dai fianche alle gambe. I giocosi e seducenti vedo e non vedo, in effetti, sono il risultato di una sapiente lavorazione tattoo, dove eleganti ramage floreali ed intrepidi ricami in pizzo e tulle si pongono a scoprire, più che a coprire, l'estrinseca femminilità di ogni sposa.

Kensington Palace ha annunciato la data del matrimonio lo scorso 15 dicembre. La cerimonia si terrà nella cappella del castello di Windsor, può ospitare fino a 800 persone. Meno della metà rispetto alla capienza dell'abbazia di Westminster, in cui si sono sposati William & Kate, che conta fino a 2mila posti a sedere. I royal watchers dicono che la data, sabato 19 maggio, sia stata scelta per permettere a Kate Middleton di riprendersi dal terzo parto, previsto proprio un mese prima. La primavera è stata anche la stagione scelta dai duchi di Cambridge: si sono sposati il 29 aprile 2011. Mentre Carlo e Diana il 29 luglio 1981 nella cattedrale di St. Paul.

