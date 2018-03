È sicuramente nata sotto una stella fortunata, Meghan Markle da Los Angeles di strada ne ha fatta. Prima è diventata famosa come attrice e interprete della fortunata serie Suits che le ha regalato la notorietà, poi ha fatto il colpaccio accalappiandosi uno degli scapoli più ambiti al mondo: Harry d'Inghilterra. L'attrice nel 2004 ha iniziato una relazione con Trevor Engelson, con cui si è sposata il 10 settembre 2011 e da cui ha divorziato nell'agosto 2013. Dal giugno 2016 frequenta il principe Henry del Galles, nipote della regina Elisabetta II del Regno Unito. Il 27 novembre 2017 è stato annunciato ufficialmente il loro fidanzamento da parte della Casa reale di Windsor e le nozze si celebreranno a maggio. Dal momento che è stata già sposata, pare proprio che la bella statunitense non potrà indossare l'abito bianco, ma non è certo questa l'unica rinuncia della futura cognata di Kate Middleton. Infatti, dal momento che entrerà a far parte di una delle dinastie più importanti al mondo la Markle dovrà cambiare molte cose della sua vita. E chiaramente tutte queste rinunce le portano un grande stress. Come fa a superarlo? (continua dopo la foto)

A rivelare come faccia Meghan Markle a gestire questi incredibili cambiamenti che sono arrivati nella sua vita, che anche prima non era affatto monotona, è il maestro di meditazione stesso della futura sposa, Light Watkins. L'uomo ha dichiarato di aver dato lezioni private di meditazione a Meghan quando sono stati presentati da un amico comune, cinque anni fa, e che l'attrice è ancora solita meditare quotidianamente, anche due volte al giorno, di mattina e di sera. Parlando a In Style, Watkins ha raccontato: "Meghan vedeva la meditazione come un'altra risorsa alla quale ricorrere per stare bene, perché aveva modo e tempo per sperimentare cose nuove". Inoltre la fidanzatina di Harry pratica abitualmente yoga ed è una salutista, al punto tale da aver imposto al futuro marito di smettere di fumare. (continua dopo le foto)





Il maestro, che ha recentemente pubblicato un libro sulla pratica della meditazione, ha aggiunto: "L'esperienza è stata per lei più profonda di quanto si aspettasse. Ogni mattina, verso le 6, mando delle mail contenenti messaggi motivazionali o piccole storie a diverse persone e spesso Meghan risponde, quindi so che ricorre ancora al metodo che le ho insegnato". La Markle aveva già parlato precedentemente dei benefici che lo yoga e la meditazione le avevano portato, quindi non è difficile pensare che vi ricorra per calmare i nervi in vista delle nozze con il principe Harry, che si terranno il 19 maggio.

