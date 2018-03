Marzo è a buon punto e maggio sempre più vicino: cresce l'attesa per il 19, il gran giorno del principe Harry e di Meghan Markle. Anche il mese corrente, però, è stato importante per l'ex attrice: come si mormorava, il 6 ha ricevuto il battesimo al St. James Palace per entrare a far parte della Chiesa Anglicana in vista del matrimonio con Harrry. La decisione della futura principessa sarebbe scaturita da un atto di rispetto nei confronti della regina Elisabetta II, capo della Chiesa di Inghilterra. L'8 marzo, invece, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Meghan e Harry sono andati a Birmingham, tappa che fa parte di una lunga serie di visite ufficilali che i due futuri sposini devono compiere. Come già accaduto in altre città, anche lì c'era una folla festosa ad accoglierli. Ma tra le numerose bandierine 'Union Flag' agitate da quella miriade di persone in attesa di vedere di persona la coppia più in vista del Regno Unito, è successo qualcosa che ha fatto subito il giro dei tabloid. E che è l'ennesima dimostrazione di quanto Harry e Meghan saranno molto vicini ai sudditi e un po' meno al rigido protocollo reale. (Continua dopo la foto)

I fatti. Mentre i due futuri marito e moglie salutavano il pubblico, una bambina si è avvicinata al principe. Sophia si chiama, scrive il Daily Mail. Ha 10 anni ed è una studentessa di Worcester. Sophia deve aver confidato a Harry il suo desiderio di diventare un'attrice da grande e lui non ha perso tempoi: l'ha chiamata fuori dalla folla per portarla a parlare con Meghan che, prima di diventare ufficialmente la sua fidanzata, svolgeva proprio questo mestiere. La Markle, a quel punto, si è presentata e ha dato qualche consiglio alla bambina. "Meghan mi ha detto che posso raggiungere qualsiasi traguardo io voglia e ha detto anche che vorrebbe vedermi in tv quando diventerò un'attrice", ha poi spiegato Sophia, come si legge sempre sul Daily Mail. (Continua dopo le foto)

Non è mica finita qui. Dopo aver parlato 'tu per tu' con la bambina che vuole seguire le sue orme e averle dato qualche consiglio, Meghan l'ha abbracciata. E Harry si è unito in quell'abbraccio caloroso. Un momento tenerissimo che è stato subito immortalato dai fotografi presenti. Peccato che il protocollo reale vieti questo tipo di manifestazioni con il pubblico. Insomma, l'ennesimo strappo alla regola che, però, fa così tanta tenerezza che (almeno noi) possiamo perdonare, no? Subito dopo, Harry e Meghan si sono recati all'evento di Stemettes, un'organizzazione che punta ad ispirare le donne che vogliono fare carriera nell'ambito della matematica, dell'ingegneria, della tecnologia e della scienza.

