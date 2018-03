Royal wedding, mancano due mesi, giorno più, giorno meno. Il 19 maggio prossimo il principe Harry metterà l'anello al dito a Meghan Markle che, di conseguenza, entrerà ufficialmente nella famiglia reale. Le indiscrezioni su quello che è stato subito definito l'evento dell'anno' non mancano e, anzi, in vista del grande giorno, si fanno sempre più insistenti. Scopriamo così che qualche settimana prima delle nozze l'attrice canadese, 36 anni, sarà battezzata dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, leader spirituale della Chiesa Anglicana. La decisione della futura principessa sarebbe scaturita da un atto di rispetto nei confronti della regina Elisabetta II, capo della Chiesa di Inghilterra. Il battesimo della Markle, protestante e formatasi in una scuola cattolica, si svolgerà con cerimonia privata a Kensington Palace, come rivela il Sunday Times, secondo cui la cerimonia privata, a cui parteciperanno anche i genitori di Meghan (mamma Doria Ragland e papà Thomas, che vive in Messico e che non avrebbe un rapporto del tutto sereno con la figlia), potrebbe aver luogo entro la fine di marzo in una cappella all'interno di Kensington Palace, luogo di residenza londinese della coppia. Anche Kate Middleton si era convertita poche settimane prima del matrimonio con William del 2011, con un rito privato a St. James's Palace. (Continua dopo le foto)

Il rumor più recente, invece, riguarda l'addio al nubilato della Markle. Che è già avvenuto e in gran segreto, stando a quanto riferisce il Daily Mail. Sì, la futura moglie del principe Harry ha festeggiato in largo anticipo, a quasi due mesi dal matrimonio, con un party top secret aperto a selezionatissime e fidatissime ospiti, scrive sempre il Daily Mail. Se Kate Middleton optò per una cena tra amici, e anche il bachelorette party di Meghan è stato 'tranquillo', senza eccessi. L'ex attrice ha scelto una Spa in campagna, la Soho Farmhouse, nell'Oxfordshire. Location che sarebbe dovuta rimanere top secret, in realtà, ma alla fine il 'misterioso resort a cinque stelle' in campagna di cui parlavano alcune fonti vicine alla casa reale non è stato difficile da individuare. (Continua dopo le foto)

E le invitate? Troviamo, ovviamente, la madre della futura sposa, Doria Radlan, Millie Mackintosh, un'attrice molto vicina a Meghan, che parteciperà quindi anche al matrimonio. E, ancora, la fashion designer Misha Nonoo e Violet von Westenholz, molto amica di Harry. Rullo di tamburi: pare che nel gruppo ci fosse anche Kate Middleton, futura cognata della sposa. E la presenza della duchessina è stata interpretata come un segno inequivocabile del bel rapporto che sta nascendo tra le due, che era emerso anche nel corso della recente seconda uscita pubblica a quattro dei figli di Carlo e Diana con le rispettive compagne. Nessuna rivalità, dunque, come si rumoreggiava in questi mesi: Kate e Meghan (pare) vanno d'amore e d'accordo.

