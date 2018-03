Kate Middleton e Meghan Markle sono praticamente coetanee: classe 1982 la prima, un anno più grande la seconda. Ma non è il solo punto in comune tra le due donne più chiacchierate del Regno Unito. Oltre ad avere all'incirca la stessa età, entrambe sono legate a un membro della famiglia reale britannica, senza avere antenati nobili, e vivono a Kensington Palace. Kate è già sposata, ma presto anche Meghan avrà l'anello al dito. Mancano poche settimane, ormai, al 19 maggio, giorno dell'attesissimo royal wedding. Prima del matrimonio, però, la scena sarà tutta della Milddleton (e del marito), perché ad aprile è prevista la nascita del terzo royal baby. Ma a parte questi prossimi e cruciali lieti eventi, la domanda è: le due future cognate sono o non sono amiche? Di pettegolezzi sono circolati e circolano a bizzeffe, ancora prima che Meghan Markle e Harry si fidanzassero ufficialmente. Ora che il matrimonio si avvicina e che le due, per forza di cose, si sono conosciute e frequentate, come stanno davvero le cose? Un rapporto parentale, si sa, non è sempre garanzia di un legame vero e profondo, Ovviamente la verità non la sapremo mai ma una risposta arriva da alcune fonti anonime e da alcuni esperti di linguaggio del corpo sull'Express. (Continua dopo la foto)

Guardate con attenzione la foto che trovate qui sopra. È della settimana scorsa, quando Kate e Meghan hanno partecipato all'incontro annuale a Londra con la Royal Foundation. Le due, sorridenti e vestite in modo simile sul palco, hanno mostrato complicità e affiatamento e in tanti si sono chiesti se non si trattasse dell'esigenza del momento o dell'etichetta. Beh, come riportano le fonti e gli esperti che citavamo prima, non è così. Questi ultimi hanno spiegato come il divertimento fra le due non sia stato un fattore di circostanza e, inoltre, Kate guarderebbe in maniera tenera e protettiva la futura cognata. La duchessina è infatti da tempo sposata con William e quindi, come ha raccontato una delle fonti, può aiutare l'ex attrice a comportarsi in maniera corretta, in particolare al cospetto della regina. (Continua dopo le foto)

Chiaramente, l'etichetta di Kate deve essere più rigida di quella di Meghan, perché lei sarà la futura regina consorte. Altre fonti, poi, ricordano come Middleton sia molto vicina a Markle anche solo per conversare. Nei giorni scorsi si era infatti diffusa la notizia secondo cui Meghan avrebbe avuto difficoltà ad ambientarsi a Kensington Palace, chiedendo un po' consiglio a tutti: Kate Middleton in primis e Camilla Parker Bowles in secundis, che la starebbe aiutando con gioia. Tornando alla foto, quindi, non sarebbe solo un'impressione quella per cui le due future cognate sono sembrate vere amiche: dall'analisi condotta sull'Express sul linguaggio del loro corpo le cose pare siano proprio cosi.

