Nozze vicinissime per Meghan Markle ormai: manca poco al prossimo 19 maggio, il giorno del matrimonio con il principe Harry. Le indiscrezioni fioccano da settimane. Da mesi, se si considera che il fidanzamento è diventato ufficiale a novembre. Le ultime? Riguardano gli invitati. E non è un rumor ma una certezza, perché l'annuncio arriva direttamente da Kensington Palace: saranno ben 2640 le persone che potranno assistere, nel territorio del Castello di Windsor, all'arrivo e alla partenza degli sposi in occasione delle nozze. Da Palazzo, dunque, arriva la conferma della decisione della coppia di coinvolgere "il pubblico" per condividere "un momento di divertimento e di gioia" e precisando che fra loro vi saranno 1200 persone comuni invitate "da ogni angolo del Regno Unito". Precisazioni. In una nota si sottolinea che fra queste 2640 persone ci saranno anche 200 operatori di associazioni umanitarie e organizzazioni varie che Harry e Meghan sostengono, 100 allievi di due scuole locali, 610 persone che vivono e lavorano nell'area del Castello di Windsor, 530 dipendenti della casa reale. Non si tratta, in ogni caso, della più ristretta cerchia di ospiti che saranno invitati alla cerimonia religiosa e al successivo ricevimento, i cui nomi, nonostante le indiscrezioni non sono ancora stati resi noti. (Continua dopo la foto)

Ma in vista delle nozze, entro la fine di questo mese, l'attrice americana 36enne sarà battezzata dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, leader spirituale della Chiesa Anglicana. La decisione della futura principessa, scrive l'Huffington Post, sarebbe scaturita da un atto di rispetto nei confronti della regina Elisabetta II, capo della Chiesa di Inghilterra. Il battesimo della Markle, protestante e formatasi in una scuola cattolica, si svolgerà con cerimonia privata a Kensington Palace. A rivelare la decisione della fidanzata reale è stato il Sunday Times, secondo il quale la cerimonia privata potrebbe aver luogo la prossima settimana in una cappella all'interno di Kensington Palace, luogo di residenza londinese della coppia. Anche Kate Middleton si era convertita poche settimane prima del matrimonio con William del 2011, con un rito privato a St. James's Palace. (Continua dopo le foto)

In quello stesso anno, il 2011, era stato celebrato anche il primo matrimonio di Meghan. Quello col produttore cinematografico ebreo Trevor Engelson per cui l'attrice non aveva scelto la strada della conversione, nonostante la tradizione ebraica lo richiedesse. Per il battesimo di Meghan, che come detto dovrebbe tenersi entro la fine di Marzo, rivela sempre il Sunday Times, ci saranno anche i suoi genitori, che stanno per sbarcare in Gran Bretagna. Mamma Doria Ragland e papà Thomas, che vive in Messico e non avrebbe un rapporto del tutto sereno con la figlia, ci saranno. Ma a quanto pare non ci saranno i fratelli della futura sposa da parte di padre (Samantha Grant, 52, e Thomas Jr., 50). Fratelli che, probabilmente, non saranno invitati nemmeno al royal wedding.

