Mancano pochi mesi, ormai, all'evento dell'anno del Regno Unito: il royal wedding del principe Harry e Meghan Markle. Verrà celebrato il prossimo 19 maggio, poche settimane dopo un altro grande, lieto, evento: la nascita del terzo royal baby di William e Kate Middleton. Insomma, c'è trepidazione oltremanica. E, chiaramente, curiosità morbosa sui dettagli di entrambe le felici ricorrenze in programma. Sul fratellino o la sorellina di Baby George e l'incantevole Charlotte si sa poco in realtà. Né nome, né sesso. Come avvenuto nelle precedenti gravidanze della duchessa. Che, si mormora, stavolta avrebbe optato per un parto in casa anziché in clinica (la stessa dove Lady Diana ha dato alla luce William e Harry): "Erano entrambi preoccupati del caos che ha seguito la nascita del Principe George e della Principessa Charlotte, con centinaia di giornalisti e di fan accampati fuori dall'ospedale per giorni, e hanno quindi deciso di fare il possibile perché la cosa non si ripeta", ha rivelato una fonte interna all'Express. Sul matrimonio di Harry e l'attrice canadese, invece, i rumor sono all'ordine del giorno. Uno degli ultimi? Potrebbe esserci una grande assente: la sorellastra della Markle. Almeno è quanto consiglia ai reali l'ex marito, si legge sul Sun.

Scott Rasmussen ha infatti richiesto alla Royal Family, tramite un commento a mezzo stampa, di non invitare alle nozze Samantha Grant, sorellastra da parte di padre di Meghan. Rasmussen, un consulente cinematografico di 59 anni, ha definito l'ex moglie "affamata di fama", sottolineando come la consorte abbia mentito nel rivelare una certa vicinanza all'attrice di Suits. Un altro pettegolezzo succoso uscito recentemente riguarda la futura sposa. Che, come riporta La Stampa, ha tenuto un diario online in cui riportava gioie e dolori del suo passato da aspirante attrice di Hollywood. Un diario rigorosamente anonimo, ora scoperto però dal giornalista David Jones, che pubblica un lungo articolo sul Mail online dedicato appunto all'ex blog della Markle, intitolato semplicemente 'The Working Actress'. Di questo blog è stata cancellata ogni traccia da tempo, ma il giornalista lo definisce 'coraggiosamente candido'.





Con "uno stile confessionale", sottolinea sempre Jones, l'autrice riportava i suoi "successi", ma anche le sue "difficoltà" nel cammino verso la fama. Alcuni post mettevano a nudo il lato più oscuro di Hollywood, con i suoi tirannici direttori del casting, produttori assillanti e le sue "maligne" rivali con le quali era costretta a competere per i ruoli. Altri descrivevano i suoi alti e bassi. Quando, per esempio, superava un provino stappava lo champagne, quando invece veniva respinta passava la "giornata a piangere a letto con una bottiglia di vino e una scatola di biscotti", riporta sempre La Stampa. Il blog 'segreto' di Meghan, che ha debuttato nel 2010 ed è ben presto diventato una lettura obbligatoria per tutti gli aspiranti attori in erba. Meghan è rimasta in incognito fino all'estate del 2012, quando è scomparsa improvvisamente dalla rete senza dire una parola. Né una spiegazione né un addio.

