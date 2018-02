L'Isola dei Famosi per i naufraghi rappresenta un vero banco di prova. Tra sfide e fatiche, ogni giorno è una vittoria. Ma c'è anche un altro aspetto che rappresenta un traguardo, soprattutto per le concorrenti: farsi vedere completamente al naturale. Tutti sappiamo com il trucco sia in grado di fare miracoli e se alcuni volti sono bellissimi anche al naturale, altri subiscono una trasformazione a volte notevole. Se con il make up si nascondono imperfezioni, occhiaie e discromie quando i volti sono al naturale anche i più piccoli i difetti vengono messi in bella mostra. Le sopracciglia perdono definizione, lo sguardo diventa meno luminoso e l'incarnato meno omogeneo: i visi cambiano, ma a volte rivelano bellezze naturali che non ci aspettavamo. È il caso per esempio dell'ex Madre Natura Paola Di Benedetto: che anche senza maquillage è molto bella, con qualche piccola imperfezione che la rende più "comune mortale". Nei panni di Madre Natura nel programma Ciao Darwin è meravigliosa: corpo statuario e viso luminoso e impeccabile. Sull'Isola dei Famosi, e senza trucco, il suo volto non è lo stesso, ma Paola Di Benedetto mantiene la sua bellezza. (continua dopo la foto)

Se nel programma di Canale 5 l'abbiamo vista con make up leggeri e soft che puntavano l'attenzione sulla luminosità, basta dare un'occhiata al profilo Instagram della Di Benedetto per capire che la ventitreenne vicentina ami il make up: rossetti accesi, illuminanti e mascara non mancano mai, e a volte osa anche con trucchi più intensi e magnetici. Sull'Isola dei Famosi la vediamo acqua e sapone, senza nemmeno un filo di trucco. Le condizioni dell'isola accentuano senza dubbio le occhiaie, messe in evidenza anche da un volto leggermente più scavato. L'incarnato è meno luminoso del solito e mostra qua e là qualche piccola macchiolina. Anche le sopracciglia cambiano forma e, senza l'aiuto del make up, sono più corte e meno definite al contrario delle labbra, sempre carnose e sensuali. (continua dopo le foto)





La giovane non è immune dalle imperfezioni: qualche giorno fa infatti, le è comparso un brufolo piuttosto evidente sulla fronte. Paola però, non si è persa d'animo, e anche sull'isola continua la sua routine di bellezza.Senza trucco il volto di Madre natura cambia, ma è evidente che la giovane sia sempre bellissima. Paola Di Benedetto è nata nel 1995 da genitori di origini siciliane ma è cresciuta a Vicenza. Sono stati proprio i genitori a sostenere le sue aspirazioni di fare carriera nel mondo dello spettacolo, iscrivendola a Miss Italia a soli 17 anni. A renderla famosa però, è stato il programma Ciao Darwin, nel quale ha interpretato durante una puntata il ruolo di Madre Natura ammaliando tutti, scendendo la celebre scalinata. La carriera della giovane vicentina però non si ferma qui, perché ha fatto parte anche del corpo di ballo di Colorado.

