Bella, sorridente e amata da tutti. Kate Middleton da quando è entrata nella vita di William ha fatto gioire tutti i sudditi della Royal Family britannica. Effettivamente la giovane inglesina fin da principio ha messo d’accordo tutti, d’accordo non è di sangue blu, ma è la personificazione del sogno di tante ragazze: cenerentola esiste ancora, anche se lei è ricca e la sorella non è una megera. Ora la duchessa di Cambridge dopo aver dato alla luce due pargoli bellissimi, Baby George e la dolcissima Charlotte, è alla terza gravidanza ed è più raggiante che mai. Nonostante le nausee pesanti di cui soffre, il momento peggiore è passato e Kate , sebbene il suo pancione sia sempre più grosso, continua a prendere parte a degli eventi ufficiali. Proprio ieri, ad esempio, ha visitato i bambini del Fire Station Arts Centre di Sunderland e ha fatto qualcosa contro ogni tipo di etichetta reale: un tatuaggio. Riuscite a immaginare, quando sono state diffuse le immagini, lo scandalo che ne è venuto fuori? Un’infrazione al protocollo clamorosa e inaccettabile. (continua dopo la foto)

Sarà perché la futura cognata Meghan Marke ha più volte rotto ogni regola con le sue acconciature, fatto sta che la futura mamma ha deciso di puntare veramente in alto. Oppure la moglie di William dal momento che è incinta avrà pensato che tutto le può essere perdonato, ma la cosa certa è che una cosa del genere non si era mai vista. Ma una cosa va assolutamente detta, a tutti i criticoni: quel bel disegno sulla mano di kate è un semplicissimo tatuaggio realizzato con l’henné. Quindi nulla di permanete, qualche lavaggio di mano e la sua pelle tornerà quella di prima. Anche all’evento con i bambini Fire Station Arts Centre di Sunderland, Kate ha sfoggiato un look elegante e impeccabile.

La duchessa ha indossato un lungo cappotto doppio petto verde petrolio firmato Dolce&Gabbana, abbinandolo a un abito al ginocchio con la gonna svasata decorato con una fantasia astratta sulle tonalità del blu, nero e bianco di Seraphine. Per completare il tutto, ha scelto dei décolleté con il tacco largo e non troppo alto e delle calze coprenti. La cosa incredibile è che ha accettato di prestarsi a qualcosa che nessuna rappresentante della Royal Family ha mai fatto prima: e qui si svela il mistero un tatuaggio. I bambini del centro le hanno infatti disegnato un fiore stilizzato avvolto in un vortice sulla mano ma, per la gioia dei suoi familiari, non si tratta di nulla di indelebile. Il tattoo è infatti un semplice henné e andrà via non appena la Kate si laverà le mani. A dispetto di quanto tutti si aspettavano, il risultato è stato gradevole, l'henné è riuscito a completare il look glamour della principessa.

