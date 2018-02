È, a questo punto, altamente probabile che a Meghan Markle certe regole non vadano proprio giù. Parliamo chiaramente di quelle imposte dall'etichetta della famiglia del suo futuro sposo, il principe Harry. Non è la prima volta che certe scelte dell'attrice canadese risultino decisamente controcorrente. Particolare che, ci mancherebbe altro, i tabloid britannici cavalcano a ogni occasione. L'attenzione sulla futura principessa, d'altronde, si fa sempre più alta in vista del royal wedding. Ci siamo quasi: Harry e Meghan diventeranno marito e moglie il prossimo 19 maggio. I rumor sulle nozze, quindi, fioccano. Come quelli sull'ennesimo 'passo falso' in fatto di look della sposa. Che, va detto, ha però anche dimostrato di essere elegantissima anche se molto 'moderna'. Basta pensare al completo pantalone nero e camicia bianca di Alexander McQueen che ha indossato di recente a una delle prime uscite ufficiali con Harry. Secondo i media britannici, non indossando un abito vistoso, 'più principesco', la Markle non avrebbe voluto "sminuire" la futura cognata che, durante la stessa sera, si trovava a una cena di gala al palazzo reale di Oslo con il consorte. E la scelta della camicia, parola dello stylist e designer Lucas Armitage, intervistato dal Daily Mail. la dice lunga sulla personalità della Markle, poco incline al rispetto delle regole e dell’etichetta. E infatti difficilmente un membro della famiglia reale indossa una camicia, a maggior ragione a un evento ufficiale. (Continua dopo la foto)

Ma è dopo la visita in Scozia dei giorni scorsi che i fan hanno dato un'altra bella strigliata a Meghan. In occasione della visita al Palace of Holyroodhouse di Edimburgo, in Scozia, l'attrice ha sfoggiato un look molto particolare e 'apparentemente' impeccabile: un maxi cappotto Burberry tartan in blu e verde, un maglione a collo alto nero e a un pantalone a zampa d'elefante a vita alta firmato Veronica Beard, caratterizzato da un corpino aderente decorato con dei bottoni e una mini tracolla color verde bottiglia, la East/West Mini del brand scozzese Strathberry, a quanto pare tra i preferiti della futura principessa. Per completare il tutto scarpe dal tacco vertiginoso. Ma eccoci al punto: nonostante l'altezza del tacco, il tessuto del pantalone non ha mai smesso di finirle sotto i piedi. (Continua dopo la foto)

Risultato? Avendo camminato per le strade della città scozzese (che sicuramente avrà apprezzato l'omaggio di Meghan con la fantasia tartan del cappotto), il pantalone si è sporcato rovinando tutta l'eleganza dell'intero outfit. Questa è 'l'accusa'. Questo è 'l'errore imperdonabile' del pantalone indossato a Edimburgo. Pure se è di tendenza, super glamour e ricorda molto lo stile di Victoria Beckham. Peccato, si è detto. La prossima volta farebbe meglio a controllare con attenzione la lunghezza dei pantaloni prima di metterli. E a voler mettere il dito nella piaga, anche la borsetta non ha incontrato i gusti della regina Elisabetta. Che, infatti, non gradirebbe le borse a tracolla. Pollice alzato, invece, per le mini pochette, portate rigorosamente a mano: un ottimo modo per evitare baciamano troppo appassionati o strette di mano troppo energiche.

