Di mode ne esistono tante. Ormai da anni vediamo sfilare sulle passerelle 'cose' veramente strane. Molto spesso alcuni capi non li indosseremmo per nessun motivo al mondo, ma più per una questione di gusto o praticità. Ma ci sono dei casi in cui le trovate degli stilisti ci lasciano assolutamente senza parole. Ultimamente aveva fatto furore uno slip sui generis: il cameltoed, quel particolare slip con la forma della vagina ben evidenziata. Sul web la vendita della lingerie preformata è stata un boom. Ma adesso a stupire ulteriormente ci ha pensato una stilista che ha avuto un'idea a dir poco bizzarra. La New York Fashion Week, uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo della moda, si è conclusa da pochi giorni e non si fa altro che parlare delle più grandi Maison che hanno presentato le loro collezioni per la stagione Autunno/Inverno 2018-2019, da Calvin Klein a Marc Jacobs, fino ad arrivare ad Alexander Wang. Tra le stilisti più audaci c'è però una delle "nuove arrivate" alla Settimana della Moda americana che ha delle idee molto originali. (continua dopo la foto)

Si chiama Kaimin, è di origine sud-coreana e ha mandato in passerella una linea dallo stile cyber-punk ma la cosa particolare è che ha dato spazio a un accessorio molto particolare: delle "parrucche" per le parti intime femminili. Credevate che le bizzarrie presentate nel mondo della moda fossero finite? Vi sbagliavate. In occasione della New York Fashion Week, la stilista Kaimin ha fatto indossare alle sue modelle delle "parrucche per la vagina" dallo stile punk. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, l'insolito accessorio ha delle origini molto antiche, risalenti almeno al 1450. Le prime a usare delle parrucche vaginali sono state le prostitute, che se ne servivano per proteggersi dai parassiti e malattie trasmesse attraverso il contatto sessuale come i pidocchi o la sifilide.





Oggi l'accessorio ha ben altra funzione, infatti vengono utilizzate nel mondo dello spettacolo e in alcune scene di film e serie tv. Il motivo per cui erano richiestissime in passato? Rendevano le proprie parti intime più "attraenti", colmando le possibili irregolarità. Kaimin riproporle ancora una volta e le ha abbinate ai capelli delle modelle, così da farle sembrare naturali al 100%. L'obiettivo? Dare spazio alla diversità e alla tolleranza, spingendo le donne ad andare fiere del proprio corpo e della propria unicità. A questo punto non resta che chiedersi: chi avrà davvero il coraggio di indossarle?

