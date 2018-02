È anche grazie a Kate Middleton, amatissima consorte di William d'Inghilterra, che di giorno in giorno scopriamo alcune regole a noi sconosciute. Regole del protocollo reale, è chiaro. La duchessina è praticamente una sorvegliata speciale. Non c'è giorno in cui i tabloid inglesi non parlino di lei. Dei suoi look, delle sue abitudini, dei suoi gesti, delle sue apparizioni pubbliche e, negli ultimi mesi, della sua terza gravidanza e della sua presunta rivalità con Meghan Markle, sua futura cognata. Da quando Kate ha messo piede nella royal family (ha sposato William il 29 aprile 2011, ndr) attira una curiosità quasi morbosa su di sé, ogni sua mossa viene passata allo scanner e nessun dettaglio del suo stile passa inosservato agli occhi dei media, soprattutto di quelli inglesi. Grazie a Marie Claire Uk, per esempio, abbiamo notato che la Middleton non indossa mai lo smalto colorato. La ragione risiederebbe nel protocollo reale, che vieta di partecipare a eventi pubblici sfoggiando smalti dai colori brillanti che attirano l'attenzione. Considerate che la stessa regina Elisabetta II dal 1989 utilizza sempre la stessa, chiarissima, tonalità di smalto Ballet Slippers di Essie. In una sola occasione, sottolinea il magazine, la Middleton sarebbe apparsa con lo smalto sulle unghie, ovvero al suo matrimonio con William, quando avrebbe utilizzato una bottiglietta di Essie del costo di 8 sterline, sempre in una tonalità chiara. (Continua dopo la foto)

La recente visita dei duchi di Cambridge in Norvegia, invece, ha sollevato un altro dubbio: perché Kate non ha mai tolto il cappotto, nemmeno quando si trovava all'interno e nemmeno quando era seduta a un tavolo con i reali norvegesi e suo marito? Il cappotto in questione era uno dei tanti capi elegantissimi e raffinati che Kate ha sfoggiato durante il suo tour in Norvegia e Svezia. Per l'esattezza un capo firmato Dolce e Gabbana. Ma perché non l'ha mai tolto? Per le temperature gelide? No, anche in questo caso la motivazione risiede nel protocollo reale, secondo cui togliersi la giacca è considerato, per una donna, un gesto poco signorile, a prescindere dalla situazione, scrive l'Huffington Post. A noi potrà anche sembrare scortese non togliersi il soprabito quando tutti intorno a noi non lo indossano, ma Kate ha solo tenuto fede alle regole reali. (Continua dopo le foto)

E questo spiega anche perché i cappotti indossati dalla duchessina sono sempre apprezzati dagli esperti di moda. Dovendo essere indossati per tutta la durata di un evento vengono infatti scelti con cura e costituiscono il 90% della riuscita del look. Non è un caso che molti dei soprabiti indossati dalla Middleton abbiano riscosso un enorme successo, tanto da finire subito sold out. Ma la regola di non togliere mai il cappotto, si legge ancora sull'Huffington, non è l'unica che la duchessina e altri membri della famiglia reale devono seguire alla lettera. Ricordiamo quella di portare sempre con sé una pochette o tenere in mano i guanti. Motivo? Le mani devono sempre essere impegnate in qualche modo perché così si evita di dare la mano ai fan o al pubblico, che è un altro comportamento severamente vietato dall'etichetta.

