È sicuramente la star incontrastata del festival di Sanremo. Michelle Hunziker al fianco di Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino sta ottenendo un successo clamoroso. Bella come una barbie, simpatica, spigliata e brava, insomma la showgirl svizzera pare proprio che non abbia difetti. Eppure, un neo, una piccola pecca ce l'ha anche lei. E allora umanizziamola un po' questa Michelle Hunziker, regina del palco di un Festival di Sanremo che ne sta consacrando la bravura versatile, che la fa ballare e “la fa cantare e amare sempre più”. Quel particolare che nessuno ama sta là, quell’unica 'macchietta' alla sua bellezza se ne sta proprio là, sul braccio destro: è quel terribile tatuaggio, il segno indelebile, che dimostra che la anche la presentatrice una cavolata nella vita sua l’ha fatta. Certo un altro passo falso lo ha fatto: l'abito uguale a quello della nuova moglie di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli, ma è impossibile non rimanere stregati di fronte alla sua bellezza e al suo talento. Ma quel tribale vecchio come il cucco è (quasi) imperdonabile. (continua dopo la foto)

Per carità, quel tattoo sarà per lei un coacervo di emozioni, una di quelle cose che ogni volta che ci pensa farà un sospiro, ripensando alla beata gioventù, quando era agli esordi e innamoratissima della pop star più fica d'Italia. All'epoca del tatuaggio Michelle era una giovanissima donna, non ancora madre. Così decise di cedere alla moda più seguita degli ultimi tempi, quella dei tatuaggi, e ne ha fatto uno sul braccio destro, anche se risale a parecchi anni fa. Si tratta di un tribale intricato che ha all'altezza del bicipite di cui solo in pochi conoscono la storia, che è molto meno suggestiva di quello che si possa pensare. La presentatrice di Sanremo lo ha fatto 27 anni fa, era a Miami con l'ex marito Eros Ramazzotti e, un po' per incoscienza, un po' per condividere un ricordo "indelebile" con l'uomo che amava, ha deciso di imprimere quel disegno sulla pelle.





“È un tribale - ha detto la Hunziker -, non vuol dire nulla. Avevo 17 anni, ero a Miami con Eros e siamo stati attratti dai tattoo” sono le sue parole riportate nell’archivio della Gazzetta dello Sport del 2007, il disegno evidente (pure troppo) di una fase della gioventù beata. Anche se le riporta alla memoria i momenti più belli della sua gioventù, è stata lei stessa a dichiarare che non ha alcun significato. Nonostante molti credano che il tattoo 'rovini' la sua figura da lady, la bella Michelle sembra non avere alcuna intenzione di rimuoverlo con il laser, non a caso lo sfoggia con un certo orgoglio anche sul palco dell'Ariston. Del resto, chi non ricorda con dolcezza i momenti più folli della propria giovinezza.

