I look sfoggiati dalla duchessina durante la visita in Svezia fanno ancora parlare. E stavolta non bene. Se aveva fatto scalpore ed era stato considerato 'un flop', forse uno dei pochi, l'abito scelto da Kate Middleton per la serata a Palazzo reale a Stoccolma, adesso c'è chi annota un altro passo falso di quella che, di solito all'unanimità, è considerata una maestra in fatto di stile e tendenza. Solo più tardi si è scoperto che in realtà non era un vero passo falso. Cominciamo dal principio, dalla caduta di stile 'accertata'. I duchi di Cambridge sono stati ospiti di Victoria di Svezia e Daniel Westling e per la cena di gala Kate ha optato per un vestito molto originale firmato Erdem (stilista britannico apprezzato dalla duchessa che ha già sfoggiato le sue creazioni in altre occasioni) che a molti ha ricordato la moquette, ad altri una geisha. E poi anche il prezzo non è andato giù: è costato quasi 2mila sterline. In patria, figuratevi, i tabloid non ci sono andati leggeri con la Middleton e con quella scelta che, oltretutto, si discosta molto dai soliti outfit da lei indossati. Ma, suo malgrado, l'abito di velluto con stampa floreale di Erdem non è stato l'unico capo a farla finire nel tritacarne mediatico. (Continua dopo la foto)

Probabilmente per il freddo pungente, durante uno dei primi giorni in Svezia, la duchessina ha sfoggiato una classica cuffietta con pompon in pelliccia. Un dettaglio ha subito scatenato gli utenti a cui sta cuore la tematica animalista, dal momento che, come riporta Vanity Fair, a prima vista sembrava proprio un cappello di Harvey Nichols con pelliccia di volpe artica al 100%. Le reazioni, su Twitter, non si sono fatte attendere e sarebbe un eufemismo definirle 'agguerrite'. "Uno scandalo" e "Disgustoso", sono solo alcune delle definizioni degli internauti più aggressivi. Poi, però, avranno fatto un passo indietro quando è arrivata la dichiarazione di Kensington Palace che, come riporta il Mirror, ha sottolineato che la cuffietta indossata da Kate era composta da pelliccia sintetica, dopo un doppio controllo che, tuttavia, non è riuscito a rivelare il brand. (Continua dopo le foto)

La certezza è che la moglie di William d'Inghilterra, che tra pochi mesi darà alla luce il terzo erede, indossava effettivamente un cappello di eco-pelliccia del valore di 103 sterline. Accessorio che ha abbinato a un paio di guanti, anche questi in 'faux-fur', del valore di solo 21 sterline. Volete un'altra certezza? Una volta che il marchio di guanti e cappello verrà rivelato, andrà tutto a ruba. Scommettiamo che quegli accessori andranno sold out ovunque e in un baleno appena si conoscerà la firma? Magari, adesso che l'equivoco è stato chiarito, faranno a gara per averli anche coloro che, convinti fosse pelliccia vera, si erano scagliati pesantemente contro la duchessina.

