Ormai manca poco: Kate Middleton sarà presto mamma per la terza volta. Conti alla mano, il terzo erede dei duchi di Cambridge verrà alla luce ad aprile. Poche settimane prima, quindi, dell'attesissimo matrimonio del principe Harry e della sua Meghan Markle, che verrà celebrato il prossimo 19 maggio. È già stato definito l'evento del 2018 e non c'è giorno che non esca un pettegolezzo, un''indiscrezione sui futuri sposini. I fan della Middleton, tuttavia, possono dormire sonni tranquilli: l'attenzione e la curiosità morbosa sui dettagli delle nozze di Harry e Meghan non hanno offuscato quelle sulla mamma di George e Charlotte. Che, nonostante i primi mesi di riposo forzato e 'reclusione' per via della solita iperemesi gravidica che ha, suo malgrado, accompagnato anche le due precedenti gravidanze, è in splendida forma e continua a prendere parte ai suoi impegni ufficiali. Sempre in tiro, sempre sorridente, sempre bellissima. Ma l'ultima notizia non ha a che fare con le tendenze o con i famosi ricicli che, per la cronaca, hanno contagiato anche Alessia Marcuzzi, che ha deciso di sfoggiare solo abiti provenienti dal suo armadio per questa 13esima edizione dell'Isola. E uno degli ultimi 'aggiornamenti' sulla duchessina aveva a che fare con il suo istinto materno. (Continua dopo la foto)

Durante la visita ufficiale in una zona industriale a Coventry. c'era una folla di persone che non vedeva l'ora di incontrare i duchi di Cambridge. E tra i tanti accorsi per incontrarli, anche tanti bambini. Uno di loro ha catturato l'attenzione di Kate, preoccupata nel vederlo pallido. Si è avvicinata e dopo aver capito che attendeva al freddo da 3 ore ha fatto in modo che le guardie del corpo si sincerassero che stesse bene. Ora un'altra notizia, riportata dall'Huffington Post che cita il Daily Star: la Middleton avrebbe donato parte dei suoi capelli per aiutare a realizzare parrucche da destinare a bambini malati di cancro. Secondo quanto scritto da alcuni giornali britannici, la duchessa avrebbe accorciato di quasi 20 centimetri il suo taglio, raccogliendo le ciocche per l'associazione Little Princess Trust. (Continua dopo le foto)

Si tratta di un'organizzazione che aiuta a realizzare parrucche per bambini che hanno perso capelli dopo aver subito un trattamento di radio e chemioterapia. Secondo quanto riferito da alcune fonti, a tagliare i capelli alla duchessa sarebbe stato un parrucchiere di nome Joey, che lavora per Richard Ward Hair a Chelsea. "Quattro mesi fa Joey l'ha convinta a tagliare e mentre lui stava gettando i capelli a lei è venuta l'idea di far qualcosa di buono - ha raccontato una fonte a Daily Star - Ne ha parlato con Joey, che ha pensato che fosse un'idea geniale. Sono stati inviati utilizzando un altro nome, cosicché l'associazione non sapesse che era stata lei ad inviarli. È bello pensare che da qualche parte una bambina stia felicemente indossando una parrucca fatta con i capelli di una vera principessa".

